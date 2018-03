Une éolienne pour le prix d’un smartphone!

(Ecofin Hebdo) - Avec cette éolienne vous pouvez alimenter une maison entière ! Une révolution venue de l’Inde.

POUR 675€, CETTE MINI ÉOLIENNE ALIMENTE TOUTE LA MAISON !

Cette invention est annoncée comme une révolution dans le monde de l'éolien. Abordable et puissante, elle pourrait démocratiser l'énergie renouvelable.

Pourquoi consommer une énergie polluante et chère quand on peut choisir une électricité propre… et gratuite ? Telle est la question que nous pose l’apparition de cette nouvelle et spectaculaire invention. Deux jeunes frères Indiens ont en effet mis au point une mini éolienne révolutionnaire qui, pour quelques centaines de dollars, serait capable de fournir suffisamment d’énergie pour une petite maison dans les pays en développement, et ce, indéfiniment ! Voilà qui mérite toute notre attention…

Ces deux génies s’appellent Arun et Anoop George. Ce sont les fondateurs d’Avant-Garde innovations, une start up spécialisée dans l’énergie renouvelable.

La petite merveille qu’ils ont mise au point sera prochainement commercialisée pour 50 000 roupies, soit 675€.

Pas plus grand qu’un ventilo de plafond, l’éolienne d’Avant-Garde innovation peut produire entre 3 et 5 kWh par jour tout au long de son existence ! A titre de comparaison, en France, la consommation moyenne en énergie est de 13 kWh par jour et par foyer en moyenne.

Arun George, au journal India Today :

“Notre but, c’est de faire disparaître la pauvreté énergétique, réduire la dépendance des citoyens vis-à-vis d’un État qui manque de moyens et créer de l’énergie qui permette à chacun de s’autosuffire.”

Dans un premier temps, les deux frères visent l’Inde, un pays qui se situe déjà au quatrième rang des pays comptant le plus d’éoliennes (derrière la Chine, les États-Unis et l’Allemagne). Mais, à terme, leur objectif est d’écouler 1 milliard de leurs éoliennes !

Cet objectif semble gigantesque mais, après tout, pourquoi pas : la transition énergétique ne se fera pas sans un maximum d’ambition !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site d’Avant Garde Innovations.

https://positivr.fr/mini-eolienne-inde-avant-garde/