Henrik Fisker invente une batterie qui se recharge en 1 minute et dure deux fois plus longtemps

(Ecofin Hebdo) - Henrik Fisker pourrait bouleveser l’univers des voitures électriques. Sa compagnie a en effet mis en place une batterie solide pouvant permettre 800 km d’autonomie après juste 1 minute de charge, tout en durant deux fois plus longtemps que les batteries actuellement sur le marché.

Sa batterie de voiture électrique serait infiniment plus performante que celles de la concurrence : 800 km d’autonomie chargée en 60 secondes.

L’avenir de la voiture électrique, c’est la batterie solaire.

Conscients que l’infériorité des batteries électriques en matière d’autonomie est ce qui retient encore les consommateurs, les constructeurs automobiles travaillent à améliorer le rendement des batteries lithium-ion. Mais peut-être vaut-il mieux repartir de zéro, comme le pense Henrik Fisker, ex-designer automobile chez Aston Martin ? Sa startup, Fisker Automotive travaille ainsi à des batteries solides alimentées à l’énergie solaire.

Rapide comme la foudre, sans explosion.

En délaissant les solutions liquides d’électrolytes, cette solution est censée exclure tout risque de surchauffe ou d’explosion. Ces batteries offriraient aussi une capacité de stockage plus grande et, surtout, elles se rechargeraient infiniment plus vite. On parle de batteries en mesure de fournir jusqu’à 800 kilomètres d’autonomie en les rechargeant en seulement une minute. Boom !

L’horloge solaire avance un peu.

Si le principe des batteries solides est déjà connu, les experts estiment pourtant qu’on ne saura pas en produire en quantité industrielle et à des prix abordables avant plusieurs années. C’est là-dessus qu’Henrik Fisker n’est pas d’accord du tout. Il jure que ses recherches sont plus près que jamais d’aboutir. Histoire d’enfoncer le clou, l’ingénieur avance que ses batteries dureront 1000 cycles de charges, soit le double de ce qui est en vogue aujourd’hui.

S’il réussit son coup, ce sera un véritable point de bascule dans l’histoire automobile. D’autant que Fisker ne compte pas produire que des batteries, mais aussi (surprise) des voitures. Vu l’enjeu, voilà une affaire dont on va à nouveau entendre parler dans les mois à venir.

