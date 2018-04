Que manque-t-il à l’Afrique pour que ses innovations soient reconnues sur le marché international ?

(Ecofin Hebdo) - Lors d’un forum, des scientifiques, des décideurs politiques et des entreprises ont discuté de la manière dont la science peut faciliter le programme de croissance de l’Afrique.

NEF : comment faire aboutir les innovations africaines sur le marché international ?

Le président et fondateur de Next Einstein forum (Nef), Thierry Zomahoun a affirmé que des infrastructures et des compétences techniques adéquates permettront aux innovateurs d’évoluer rapidement, estimant que les idées novatrices d’Afrique restent trop longtemps dans les laboratoires et manqueront l’opportunité de servir leur objectif.

C’est le constat fait lors de l’ouverture du rassemblement mondial du Next Einstein Forum qui se déroule à Kigali au Rwanda le 26 mars 2018. Le forum rassemble des scientifiques, des décideurs politiques et des entreprises pour discuter de la manière dont la science peut faciliter le programme de croissance de l’Afrique.

Deodate Mugenzi a partagé son expérience. Le rwandais de 26 ans a fait un prototype « WhatsApp » qui permet aux utilisateurs de faire des appels hors ligne. C’est une idée sur laquelle il a travaillé il y a près de deux ans, mais qui jusqu’à présent, ne sert à rien. « J’ai besoin d’un soutien technique et éducatif, ainsi que d’un financement adéquat pour commercialiser cette innovation », a-t-il déclaré.

Mugenzi est parmi des centaines d’autres innovateurs africains, dont les idées mettent du temps à aller sur le marché où elles peuvent avoir un impact.

Les experts qui ont pris la parole lors du débat inaugural, intitulé « Rattraper le retard : accélérer le processus de commercialisation en Afrique », ont indiqué que les gouvernements et le secteur privé avaient beaucoup de travail à faire pour promouvoir les idées novatrices des laboratoires aux marchés.

Pour sa part, Johannes Fruehauf, président de « Lab Central » et directeur général de « Cambridge Biolabs », a déclaré que souvent, les scientifiques et autres innovateurs ne sont pas équipés pour penser au monde extérieur, en dehors du monde universitaire.

« Leurs structures d’incitation sont très axées sur la rédaction de papiers parce que c’est ce qui définit leur carrière. Il y a tellement de choses qui peuvent être faites ici, en particulier par l’élaboration de politiques et la mise en place d’infrastructures pour leur permettre d’avoir une pensée entrepreneuriale et de faire avancer leurs idées », a-t-il déclaré.

Répondre aux contraintes d’infrastructure

En effet, Thierry Zomahoun, fondateur de Nef, a déclaré que des infrastructures et des compétences techniques adéquates permettraient aux innovateurs d’agir en premier, mettant en avant des exemples de laboratoires comme « Johnson et Johnson » qui aident les jeunes technologues et scientifiques à progresser plus rapidement vers le prototypage.

« C’est parce qu’ils disposent de l’infrastructure, de l’équipement et d’un meilleur environnement que les innovateurs peuvent agir rapidement pour concrétiser leurs idées », a-t-il déclaré.

Zomahoun, a mentionné qu’il faudra renforcer l’ensemble de l’écosystème, si l’Afrique veut permettre aux innovateurs de mettre leurs idées sur le marché.

« Ce qu’il faudra, c’est construire un écosystème stratégique et systématique dans lequel vous avez des institutions éducatives, des pourvoyeurs de capitaux, des investissements, et tout ce qui permet de faire la transition », a-t-il dit.

Il a également ajouté qu’il n’y a pas d’excuses suffisamment valables pour ne pas autonomiser les femmes innovatrices. « Les femmes et les filles africaines sont entreprenantes. Nous ne pouvons ignorer cette catégorie si nous voulons accélérer le délai de commercialisation des innovations africaines », a-t-il noté.

Les participants ont indiqué que les innovations contribuent lentement à la croissance du continent, bien qu’il y ait davantage de défis nécessitant une attention qui, s’ils sont abordés, peuvent accélérer les innovations africaines et le rôle qu’elles jouent.

De son côté, Albert Zeufack, directeur économique pour l’Afrique à la Banque Mondiale, a déclaré que malgré la reprise des économies en Afrique subsaharienne et la croissance prévue pour les prochaines années, l’Afrique continue à faire face à de graves obstacles au développement tels que la productivité agricole qui emploie actuellement plus de 60% de la population.

« Au-delà de cela, la production de capital humain reste un autre problème en plus des contraintes de développement de l’infrastructure et moins d’amélioration de la stabilité du marché, ainsi que de la formalisation des services financiers », a-t-il déclaré.

Ce sont quelques-uns des obstacles que M. Zeufack estime que l’innovation, la science et la technologie peuvent aider à résoudre.

« Affaires de routine n’est plus une option. Nos pays doivent tirer parti de l’innovation pour stimuler la productivité et soutenir la croissance. Dans ce premier monde en mutation, l’Afrique ne peut pas se permettre de rester en marge des avancées technologiques », a-t-il noté.

Tracer une nouvelle stratégie

Le Rwanda a tracé une nouvelle stratégie de développement pour se transformer en une économie basée sur la connaissance, et la technologie est au centre de cette stratégie. Dans le cadre de la stratégie, l’un des objectifs consiste à attirer des investissements de 1 milliard de dollars dans les TIC d’ici à 2020.

C’est une inspiration que Albert Zeufack a soutenu que de nombreux pays d’Afrique subsaharienne devraient adopter. Mais l’économiste a dit que pour réaliser pleinement une telle vision, quelques éléments de base seront nécessaires. Ceux-ci comprennent le renforcement des compétences et des capacités, l’établissement d’un cadre réglementaire solide et le renforcement de la gouvernance.

« Nous devrions également apprendre à forger les bons partenariats, ainsi qu’à aborder la question du financement. Mais le financement est le moins important car si vous obtenez d’autres éléments de base, le financement va automatiquement couler », a-t-il dit.

Lui succédant au micro, Haruo Takeda, ingénieur chez Hitachi, a suggéré que les gouvernements africains devraient investir massivement dans la création d’académies d’ingénierie pour relier les bonnes idées aux industries, ajoutant que cela devrait être fait en collaboration avec le secteur privé. « C’est ce que nous faisons au Japon, et cela fonctionne pour nous », a-t-il déclaré.

Enfin, Lucy Quist, présidente d’AIMS Ghana a déclaré : « nous avons des idées mais nous ne croyons pas en nous. Nous n’avons pas besoin de rattraper le retard, mais nous devons suivre notre propre voie en tant qu’Africains », a-t-elle déclaré.

