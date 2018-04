(Ecofin Hebdo) - Le Portugal a réussi à utiliser uniquement des énergies renouvelables pendant un mois. Un bel exemple !

LE PORTUGAL A DÉPASSÉ LES 100% D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

Il y a un an, le pays atteignait tout juste 6% d'énergies renouvelables. Un bond spectaculaire qu'on doit à l'essor de l'hydroélectrique et de l'éolien.

Trop chères, pas assez rentables, utopiques, inefficaces… Les énergies renouvelables continuent d’être décriées sur l’air du fameux « ça ne marchera jamais. » Seulement voilà, pendant que certains critiquent, d’autres, discrètement, sont en train de prendre une avance considérable et explosent tous les records. Exemple au Portugal où, sur l’ensemble du mois de mars 2018, la production d’énergie renouvelable a suffi à alimenter tout le pays en électricité !

La nouvelle a officiellement été publiée ce mardi 3 avril 2018 par l’Association portugaise des énergies renouvelables. À en croire les chiffres donnés par l’exploitant du réseau électrique du pays (Redes Energeticas Nacionails), en mars, l’énergie renouvelable a atteint 103,6% de la consommation électrique de tout le Portugal. Autrement dit, elle a fourni encore plus d’électricité que nécessaire !

Principaux auteurs de cet exploit : les barrages hydroélectriques (qui ont couvert 55% de la consommation d’électricité) et les éoliennes (qui, elles, ont couvert 42% de la consommation).

Enthousiaste, le rapport rédigé par l’association précise :

« Le résultat obtenu le mois dernier est un exemple de ce qui se produira plus souvent dans un avenir proche : d’ici 2040, la production d’électricité renouvelable devrait couvrir totalement et de façon rentable la consommation d’électricité annuelle du Portugal continental (…) Ces données, qui marquent un tournant historique dans le secteur de l’électricité au Portugal, démontrent que les énergies renouvelables peuvent être considérées comme une source sûre et viable pour répondre complètement à la demande d’électricité nationale. »

Conséquence de ces belles performances, le magazine Challenges annonce que le gouvernement portugais a suspendu dès ce mardi 3 avril les subventions versées aux compagnies d’énergie pour faire tourner les centrales thermiques (20 millions d’euros par an).

Autre raison de se réjouir, les énergies renouvelables auraient déjà permis de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 1,8 million de tonnes.

Dans les pays volontaires comme le Portugal, le développement des énergies renouvelables connaît une accélération spectaculaire. À tire d’exemple, en mars 2017, soit il y a un an seulement, le renouvelable n’avait couvert que 6% de la consommation d’électricité du Portugal !

Un bond fantastique qui, mécaniquement, fait chuter le prix de l’électricité de 43,94 € en mars 2017 à 39,75 MWh cette année. (Source : Euractiv.)

L’exemple portugais est riche d’enseignements : les énergies renouvelables ça marche, c’est bon pour l’environnement et excellent pour notre porte-monnaie. Qu’on se le dise.

https://positivr.fr/energies-renouvelables-record-portugal-mars/