Tunisie: l’étrange promesse de campagne du parti Islamiste Ennahdha

(Ecofin Hebdo) - Le leader d’Ennahadha a promis la gratuité d’internet dans les lieux publics de toutes les municipalités que son parti remporterait.

Rached Ghannouchi promet l'internet gratuit dans tous les endroits publics des municipalités remportées par Ennahdha

À l’occasion de la campagne électorale du mouvement Ennahdha dans la circonscription de Ben Arous, son leader, Rached Ghannouchi, qui était présent et avait pris la parole, a fait une promesse qui ne manquera pas de faire des heureux.

Dans ce qui ressemble à un élan d’enthousiasme, celui-ci n’a pas hésité à promettre la gratuité d’internet dans tous les endroits publics des municipalités remportées par son parti, Ennahdha.

“Qui est-ce qui gère le numérique dans le gouvernement aujourd’hui? C’est un ministre d’Ennahdha. Nous avons une annonce à vous faire, une annonce qui ravira tout le monde, et particulièrement les jeunes. Il s’agit d’une avancée que la Tunisie n’avait jamais connue” a-t-il déclaré avant d’annoncer sa promesse.

“On est le premier parti à introduire la vidéo en Tunisie, le premier à avoir utilisé les films documentaires, et nous serons aussi le premier parti à annoncer la gratuité d’internet dans toutes les municipalités que nous remporterons”.

Et ce sera de l’internet haut débit” a-t-il ajouté.

Dans plusieurs villes du monde, à l’instar de Paris, New-York ou Valence, des bornes de Wifi Gratuit existent. Celles-ci font généralement office de supports publicitaires rapportant aux municipalités des sommes d’argent assez conséquentes. L’exemple le plus frappant est celui de New-York où la publicité sur les 510 bornes Wifi rapporteraient près de 500 millions de dollars par an à la municipalité.

Le coût d’une telle installation est relativement cher. Pour une ville comme Paris où 262 hotspots ont été installés, il a fallu l’installation de près de 400 antennes Wifi pour une somme de 2,5 millions d’euros, auxquels viendront s’ajouter près de 500.000 euros par an pour les communications et la maintenance des sites.

Il est à rappeler que la campagne électorale des élections municipales 2018 en Tunisie a démarré le 14 avril dernier, et se poursuit jusqu’au 4 mai.

