Qui l’intelligence artificielle va-t-elle remplacer ?

(Ecofin Hebdo) - L’intelligence artificielle progresse à toute vitesse, certains métiers sont-ils en danger ?

Face à l’intelligence artificielle, les pires échecs ressemblent à des victoires

En 2016, 20 ans exactement après la victoire de Deep Blue contre Garry Kasparov aux échecs, c’est au jeu de go que s’est distinguée l’intelligence artificielle. AlphaGo, logiciel développé avec le soutien de Google, a vaincu l’un des joueurs professionnels les plus titrés au monde. Ce résultat inattendu a symbolisé les progrès récents effectués par l’IA, plus que jamais en mesure de surpasser ses créateurs humains. Sous nos yeux, une révolution technologique et sociale se prépare, dans le secteur bancaire, de l’assurance ou dans celui de la santé. Des bouleversements semblables à ceux engendrés par l’arrivée d’Internet.

C’est un bar-restaurant comme il en existe des centaines dans une grande ville comme Paris. On y sert des grillades et du couscous, pendant que les clients moins gourmands se contentent d’une tasse de thé. Ce soir-là, un petit groupe d’habitués a bravé le froid et évité la chute sur les trottoirs verglacés de début février pour se retrouver. Derrière la devanture rouge un peu datée, ils ont rejoint l’un de leurs QG, sortent des plateaux en bois et des pierres blanches et noires.

Informaticiens, profs d’histoire ou encore musiciens, ils forment une communauté, celle des joueurs de go. Né en Chine voilà au moins trois millénaires, ce jeu de société consiste à placer des pierres sur les intersections d’un plateau quadrillé pour s’approprier un maximum de « territoires ». Le go a séduit quelques milliers de Français, dont les plus férus se réunissent au sein des 123 clubs recensés à travers le territoire. « Historiquement en France, les pratiquants se sont retrouvés dans des bars, des lieux comme celui-ci », raconte Clément Béni. Ce trentenaire jovial, dix ans de pratique derrière lui, s’est investi au sein de la fédération française de go et se fait un plaisir d’en expliquer les subtilités aux profanes. Ouvertures traditionnelles pour jouer les premiers coups, techniques pour encercler les pierres de son adversaire, analyse des positions occupées par chacun des joueurs, il est intarissable.

Amateur averti, il n’a pas manqué une miette du séisme qui a secoué le monde du go l’an passé. Une petite révolution, même. L’un des meilleurs joueurs professionnels, le Sud-Coréen Lee Se-Dol, s’est incliné face à une machine, AlphaGo, avec un score final sans appel : quatre défaites pour une victoire. Auréolé de multiples succès dans des tournois internationaux, Lee Se-Dol faisait figure de légende. « Il a marqué la décennie 2000 », juge Clément Béni, admiratif. Dire que les adeptes du go ont été surpris par un tel résultat serait un euphémisme, tant ce jeu avait jusqu’alors résisté aux progrès de l’informatique.

De Deep Blue à AlphaGo

Pour mesurer au fil des ans la puissance de calcul de leurs ordinateurs et les progrès de leurs logiciels, les grands noms du numérique se sont attaqués à une série de jeux de société. Entre 1996 et 1997, IBM faisait la une des journaux grâce à son programme Deep Blue. La firme américaine avait défié sur son terrain un maître des échecs, le russe Garry Kasparov, alternant victoires et défaites lors de parties amplement médiatisées. Par sa sélection de coups méthodique et sa puissance de calcul, « Deep Blue a réussi ce que jamais un ordinateur n’avait fait jusque-là : faire peur », assurait il y a 20 ans Libération. Le programme était ainsi parvenu à « inspirer une crainte, irrationnelle et irrésistible, étrange et étonnante », tant chez son adversaire que dans le public.

Il aura fallu deux décennies de plus pour qu’une telle performance soit réalisée avec le go, un jeu bien plus complexe que ne le sont les échecs pour un ordinateur. En raison du nombre incroyable de combinaisons rendues possibles par la taille du plateau, il est impossible d’anticiper tous les coups à disposition d’un joueur. Un écueil qu’ont voulu contourner les ingénieurs de DeepMind (une entreprise rachetée et financée par Google) en développant AlphaGo, logiciel ultra-perfectionné qui condense les dernières avancées en matière d’intelligence artificielle. Lors du duel avec le champion coréen, la machine a pris le dessus dès la première des cinq parties programmées, forçant le joueur humain à un abandon-surprise. Un résultat qui décontenance les joueurs français en ce mois de mars 2016. « Wou ça me parait chaud pour Lee quand même.. », lance l’un deux sur un forum de discussion. « Violent violent violent », renchérit un autre, avant d’ajouter qu’il ne voyait pas Lee « avec tant de retard que ça ».

« Bien malins ceux qui pouvaient le prévoir ! »

Il faut dire que, perçu comme une forteresse inviolable, le go avait jusque-là résisté aux avancées technologiques, les meilleurs programmes parvenant difficilement à vaincre des amateurs chevronnés. Avant qu’AlphaGo ne s’impose face à Lee Se-Dol, les pronostiqueurs se montraient plutôt unanimes pour prédire une promenade de santé au joueur pro. « Lorsque le score a été de 3-0 en faveur de la machine, la vraie surprise a été de voir Lee remporter une manche », se souvient Clément Béni. Le soutien inconditionnel au joueur humain ? « C’est une question d’orgueil », assure-t-il, « on avait bien compris que la victoire de l’ordinateur serait une question de temps. Que ça arrive si vite par contre, bien malins ceux qui pouvaient le prévoir ! »

Les réseaux de neurones dans une nouvelle dimension

Lorsque les développeurs s’attaquaient au jeu d’échecs, leurs programmes tentaient d’anticiper un maximum de coups en avance, de sorte que la machine puisse s’adapter à tous les déplacements et stratégies adverses. Impossible de fonctionner de la même manière avec le go. L’équipe d’AlphaGo a donc tenté de reproduire l’intelligence humaine dans ses algorithmes. Plutôt que de déterminer à l’avance une somme de coups possibles, le logiciel a été bâti comme un réseau de neurones, capable de progresser de manière empirique. À mesure qu’il jouait contre lui-même, il a analysé les coups les plus pertinents et adapté ses réponses, le tout à une vitesse bien supérieure à celle d’un cerveau humain.

« On parle maintenant d’un ‘style AlphaGo’ chez certains pros ! »

« Le jeu de go est très visuel », indique Clément Béni, précisant que les joueurs se fient beaucoup aux formes que prennent les assemblages de pierres sur le plateau, ici appelé goban. Une sensibilité propre à l’être humain dont l’ordinateur, rationnel par essence, se trouve dépourvu. Au cours de ses parties contre Lee Se-Dol, il a ainsi joué des coups déroutants, qui allaient totalement à l’encontre de ceux joués d’ordinaire par les professionnels. Le résultat lui a donné raison, au point d’inspirer de nombreux joueurs par la suite. « On parle maintenant d’un ‘style AlphaGo’ chez certains pros ! », lance le représentant de la fédération française.

Confiant avant que ne débute la première partie, Lee Se-Dol pensait l’emporter 5-0 ou 4-1 face au programme développé par Google. L’ancien champion du monde a vite revu ses ambitions à la baisse, partageant son impuissance avec les observateurs venus en nombre. Interrogé après chacune des manches, il s’est chaque fois montré très humble, reconnaissant notamment suite à sa deuxième défaite que « jamais durant la partie, et ce depuis les premiers coups », il n’avait eu le sentiment de dominer son adversaire virtuel. La pression l’a-t-elle empêché de donner le meilleur de lui-même ? Peut-être. Malgré tout, l’illustre champion a tenu à présenter publiquement des excuses : « C’est moi, Lee Se-Dol, qui ai perdu, mais pas l’humanité ». Sévère avec lui-même, le talentueux joueur de go peut voir le bon côté des choses. L’humanité qu’il comptait défendre pourrait en effet largement profiter des progrès de l’IA, malgré les nombreuses craintes qu’elle engendre.

La fin des haricots

Après la défaite de Gary Kasparov contre Deep Blue, le philosophe Jean Baudrillard résumait le dilemme assez simplement : si « l’homme rêve de toutes ses forces d’inventer une machine plus forte que lui […], en même temps il ne peut pas envisager de ne pas rester maître de ses créatures ». Autrement dit, rêver que la machine nous surpasse tout en conservant un certain contrôle.

L’humanité piétinée par une intelligence artificielle ? Une projection que le cinéma a investie à de multiples reprises lors des dernières décennies, au point d’en faire une figure récurrente de la science-fiction. Critique ciné pour le quotidien Sud Ouest, Sophie Avon arpente les salles obscures tout au long de l’année. Elle observe dans les représentations de l’IA le reflet d’une « peur de l’homme », celle de le voir « surpassé, débordé, comme si on allait lui piquer sa place ». Au fond, « le cinéma n’invente rien », glisse celle qui s’assoit régulièrement à la table du Masque et la Plume, sur France Inter : « il n’est que le reflet de nos vies. En ce moment, on parle beaucoup de l’IA qui va remplacer des métiers, des savoir-faire, ce n’est pas anodin. »

« Ces prouesses nouvelles suscitent des réactions contradictoires »

Remplacer des métiers, le mot est lâché. Si la crainte a été maintes fois relayée par les médias depuis quelques mois, ils ne sont pas les seuls à aborder le sujet. Même France Stratégie observe que « ces prouesses nouvelles suscitent des réactions contradictoires » et qu’elles font « resurgir le spectre d’une disparition du travail par l’automatisation ». Inévitablement, une même question revient, « jusqu’où la machine peut-elle remplacer l’homme ? »

L’heure du remplacement ?

Au fil de ses progrès, l’IA « pourrait permettre beaucoup de tâches répétitives qui sont aujourd’hui des tâches assumées par la classe moyenne », estime Yves Grandvalet, directeur de recherche au CNRS et membre du laboratoire Heudiasyc à Compiègne. Un écho à la révolution industrielle, qui « tapait » en son temps sur les strates les plus pauvres de la population. Dans le futur, « la classe moyenne risque clairement de se retrouver en première ligne, on peut donc craindre que s’accentue encore l’écart entre les plus riches et les plus pauvres ».

Parmi les secteurs que l’intelligence artificielle pourrait bouleverser en profondeur, celui de l’assurance figure en bonne place. Directeur de la stratégie numérique de la Maif – autrement nommé « Chief digital officer » -, Romain Liberge ne cherche pas à noyer le poisson : l’IA pourrait entraîner la suppression d’emplois dans les prochaines années ou décennies. « Notre boulot, c’est de bien accompagner cette technologie, à la manière de l’informatique dans les années 1970/1980 », estime-t-il.

Les applications de l’IA le rendent optimiste, il explique notamment qu’il est possible de l’utiliser « pour prendre le relais des conseillers passé 19 heures. À ce moment de la journée, les salariés ont terminé leur journée de travail, mais nos clients et sociétaires peuvent faire face à un dégât des eaux ou à d’autres soucis. Plutôt que de les renvoyer vers le site Internet et un canal froid, l’idée serait d’amener une interaction par le biais d’un agent conversationnel. » Derrière ce terme, un petit programme capable d’analyser les demandes d’un être humain et de lui apporter une réponse adaptée à ses besoins. Mais l’IA est aussi utilisable « afin de détecter automatiquement des fraudes », complète Romain Liberge. Dans le secteur bancaire, l’IA pourrait aider à lutter contre le blanchiment d’argent, définir en quelques secondes les taux de risques avant de proposer un crédit ou réaliser des études de marché en traquant les moindres faits et gestes de la concurrence.

« On observe l’évolution du marché avec une grande attention »

Dans l’Hexagone, les grandes entreprises cherchent à trouver leur place dans le monde de l’IA, ses avancées pouvant modifier en profondeur le marché de l’emploi et le quotidien des travailleurs. « Je pense qu’aujourd’hui, tout le monde s’intéresse à la question », lance le « CDO » de la Maif : « On observe l’évolution du marché avec une grande attention car si l’on manque ce virage, d’ici 10 ou 15 ans, on risque de conduire l’entreprise à sa perte. Nous pourrions prendre un énorme retard. »

D’autres firmes font le pari de l’IA, à l’instar du Crédit Mutuel ou d’Orange. Ces dernières ont récemment investi dans un outil nommé Watson, créé par le géant américain de l’informatique IBM. Il s’agit d’une extension ajoutée à la boîte mail des conseillers en clientèle, assignée à deux missions : analyser les questions formulées par les clients et prioriser leurs demandes, des plus urgentes aux moins pressantes. De quoi aller à l’essentiel et organiser avec plus d’efficacité le temps de travail des salariés. Comme du côté de la Maif, on développe ici une complémentarité avec l’homme, sans chercher à s’y substituer.

Le meilleur reste à venir

À l’heure actuelle, l’engouement pour l’IA se manifeste de manière très nette du côté du secteur privé. Et, comme souvent, les grands acteurs du numérique défrichent le terrain. Quand Google et Apple travaillent à des projets de voitures autonomes – qui feront appel à l’IA pour se déplacer ou éviter les obstacles -, Facebook s’en sert pour analyser automatiquement les images postées par les utilisateurs. Une façon de modérer les contenus sans faire appel à une armée de petites mains, moins rapides et plus coûteuses. Pour mener à bien ses projets, le réseau social engage de jeunes talents à la pelle. Un centre de recherche sur l’IA a vu le jour à Paris en 2015 et va bientôt doubler ses effectifs, grâce notamment à un budget en hausse de 10 millions d’euros.

« À partir du moment où il y a des données, elles sont utilisables »

« Lorsque l’on parle d’IA, seule une petite branche est généralement mise en avant, celle qui traite de données avec des méthodes numériques », observe Yves Grandvalet. Le chercheur affilié au CNRS n’est pas surpris du rôle central joué par les firmes de la Silicon Valley : « À partir du moment où il y a des données, elles sont utilisables. Or, il y a des données partout », lance-t-il. Quand nous naviguons sur le net, lorsque nous postons des photos sur les réseaux sociaux ou activons la géolocalisation d’une application, nous autres utilisateurs fournissons en effet une matière brute exploitable pour les machines. Des données qui font office de « carburant » pour l’IA.

« Jusqu’en 2012 environ, l’essentiel de la recherche était mené au niveau académique », analyse Yves Grandvalet : « Google n’était qu’un acteur parmi d’autres. Ce qui a changé au niveau de la communauté scientifique, c’est que les plus gros laboratoires sont désormais liés à des groupes privés, à des entreprises. Le paysage de la recherche a été chamboulé. » Pour appuyer son propos, il explique qu’il y a 15 ans « dans les grandes conférences internationales, on comptait une dizaine de sponsors ». Aujourd’hui, « ce nombre tourne plutôt aux alentours de 60 ».

À la chasse aux cerveaux

Pour développer et intégrer au mieux l’IA dans leurs activités, les DRH font appel à de nouvelles recrues, très spécialisées et spécifiquement formées. Du côté de la Maif, on a débauché « 10 personnes », note Romain Liberge, fortes de compétences pointues. Ces profils se révèlent « difficiles à trouver », admet-il, il s’agit de « personnes sacrément courtisées : ce n’est pas un hasard si Google et consort ouvrent des centres de recherche, ils cherchent à attirer les talents. Pour nous, le risque de passer à côté de ces salariés très qualifiés est réel. Nous craignons de perdre ces compétences au détriment des grands noms du numérique. Pour attirer ces nouveaux profils, nous tentons de renforcer notre attractivité, notamment en libérant une partie de nos outils, désormais en open source. Ce sont des choses auxquelles les candidats sont sensibles. »

Courtisés, les jeunes loups de l’IA ? C’est peu dire. Responsable d’un Master 2 en Intelligence Artificielle Distribuée (IAD) à l’université Paris Descartes, Pavlos Moraitis n’a aucune peine à soigner l’insertion professionnelle de la vingtaine d’étudiants qu’il accueille chaque année. Au contraire : « Lorsqu’ils se retrouvent dans une entreprise privée à la fin de l’année, on leur propose le plus souvent un CDI avant la fin de leur stage », assure avec fierté le professeur. Leurs points de chute varient, « Thales, Airbus… Mais aussi de plus en plus de start-up. »

Si les employeurs s’arrachent les futurs diplômés, les formations spécialisées restent peu nombreuses sur le territoire. En plus de la sienne, créée en 2005, le responsable du M2 parisien cite de mémoire une poignée de villes dans lesquelles l’IA est enseignée. « Montpellier ou Toulouse par exemple, mais on est loin des formations en informatique classique ».

« Le bagage théorique nécessaire est assez large »

Pour concevoir les programmes et algorithmes qui régiront les systèmes autonomes de demain, les esprits littéraires peuvent aller se recoucher, le secteur concentre les profils de matheux. Les femmes non plus ne sont pas légion : comme chez les joueurs de go, le milieu de l’intelligence artificielle demeure encore très masculin. Pavlos Moraitis esquisse un portrait type : « des informaticiens disposant d’un bagage mathématique assez solide. Ils maîtrisent généralement plusieurs langages informatiques. Le bagage théorique nécessaire est assez large, la spécialisation intervient progressivement. » Pour se préparer à un monde ou l’anglais règne en maître, les cours sont dispensés dans la langue de Shakespeare. Un défi supplémentaire qui ne semble pas rebuter les candidats : chaque année à Paris Descartes, on reçoit près de 300 candidatures.

Entre progrès technologiques, lancement d’applications concrètes et formation de professionnels spécialisés, les ingrédients semblent réunis pour que l’IA transforme nos sociétés. Les spécialistes en sont en tout cas persuadés : nous y allons tout de go.

https://limprevu.fr/affaire-a-suivre/face-a-lintelligence-artificielle-les-pires-echecs-ressemblent-a-des-victoires/