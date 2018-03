Snapchat perd 3,5 milliards $ en an, mais son patron prend 518 millions $ de rémunérations !

(Ecofin Hebdo) - Malgré des pertes continuelles, le patron de l’application populaire chez les jeunes s’offre la troisième plus grosse rémunération de l’histoire, enregistrée chez un DG.

SNAPCHAT : LE PATRON EMPOCHE UN DEMI-MILLIARD D’EUROS MALGRÉ DES PERTES ABYSSALES

Le directeur général de Snap, Evan Spiegel, a perçu près de 518 millions d'euros au titre de sa rémunération en 2017. Pourtant Snapchat a perdu près de 3,5 milliards de dollars sur l'année.

74 fois plus que Carlos Ghosn en 2016. Le directeur général de Snap, Evan Spiegel, a perçu 637,8 millions de dollars (près de 518 millions d'euros) au titre de sa rémunération en 2017, année d'introduction en Bourse de l'application Snapchat. Sa rémunération est très largement composée d’actions : 636,6 millions de dollars, contre 1,2 million de dollars de part fixe selon un document adressé par Snap à la Securities and Exchange Commission (SEC).

Il s'agit de la troisième plus forte rémunération jamais versée à un directeur général, selon ISS Analytics. Evan Spiegel se classe ainsi juste derrière Daniel Och, directeur général du fonds activiste Och-Ziff Capital Management, Ce dernier détient les deux premières places : il a perçu 918,9 millions de dollars lors de l'exercice fiscal 2007 et 1,19 milliard de dollars en 2008.

Cette rémunération faramineuse a de quoi interroger alors que Snapchat est encore loin d’avoir pérennisé son business model. Durant l'exercice 2017, Snapchat n'a pas connu un seul trimestre bénéficiaire. Pour le seul premier trimestre, l'entreprise américaine avait annoncé une perte nette colossale de 2,2 milliards de dollars ! Le groupe a ensuite perdu plus de 440 millions aux deuxième et troisième trimestres, puis 350 millions au cours des 3 derniers mois de l’année. Soit presque 3,5 milliards de pertes sur l’année, pour un peu plus de 800 millions de dollars de chiffre d’affaires.

Ces difficultés se répercutent d’ailleurs sur le cours de Bourse de l'action Snap. Celle-ci vient à peine de repasser, le 7 février 2018, pour la première fois depuis juillet dernier, au-dessus de son prix d'introduction en Bourse - 17 dollars en février 2017. Gageons qu’Evan Spiegel tentera de faire remonter le cours de Snapchat, sa rémunération composée à 99% d’actions en dépend...

https://www.capital.fr/entreprises-marches/le-directeur-general-de-snap-a-gagne-638-millions-de-dollars-en-2017-1273707