Trafic de médicaments : « ce trafic doit être condamné avec la plus grande fermeté »

(Ecofin Hebdo) - L’Afrique souhaite renforcer la lutte contre les faux médicaments. Un fléau qui peut atteindre 30% des médicaments en circulation en Afrique.

Lutte contre les faux médicaments : l'Afrique passe à l'offensive

Pour briser le cercle infernal de centaines de milliers de victimes chaque année, les ministres de la Santé d'une douzaine de pays viennent de signer une « résolution » pour lutter contre les médicaments falsifiés.

"Tous les indicateurs font état d'une situation critique", s'est alarmé le ministre marocain de la Santé, Anas Doukkali, à l'ouverture des Assises marocaines du médicament et des produits de santé à Skhirat (Ouest). « Les faux médicaments tuent chaque jour, en particulier en Afrique, a-t-il ajouté, cité par l'AFP. Et de poursuivre : ce trafic doit être condamné avec la plus grande fermeté. » Cela s'est passé peu avant la signature de ce qu'il est convenu d'appeler « la résolution de Rabat », laquelle a été signée par une douzaine de pays, dont le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Son objectif : « Renforcer les efforts en matière de lutte contre les médicaments. »

L'Afrique, terrain favori des médicaments falsifiés

De quoi s'agit-il précisément ? De médicament falsifié ou contrefait qui consiste en un produit sans principe actif ou sans bon dosage qui peut aussi contenir des substances toxiques. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 10 % des médicaments qui circulent dans le monde sont faux. La moitié des médicaments vendus sur Internet sont contrefaits. L'Afrique est devenue le terrain de jeu favori des trafiquants de faux médicaments, un commerce lucratif. « Cette contrefaçon peut atteindre 30 % [des médicaments circulant] en Afrique », a résumé le ministre marocain, citant les statistiques de l'OMS. « Ce fléau fait 700 000 morts chaque année selon l'OMS [...], le chiffre d'affaires de ce trafic aurait atteint 75 milliards de dollars en 2010 » dans le monde, a-t-il souligné.

« Un double crime », selon le professeur Gentilini

Le professeur français Marc Gentilini, responsable du programme de santé de la Fondation Chirac, a dénoncé un « double crime » qui « frappe non seulement les malades mais aussi les plus pauvres qui n'ont pas accès aux soins de santé, notamment en Afrique ». Endiguer ce phénomène nécessite de « lutter contre la corruption qui remonte très haut dans la hiérarchie politique », a estimé cet ancien président de la Croix-Rouge française. Sur les dix premiers mois de 2017, les autorités marocaines ont arrêté 52 personnes impliquées dans des trafics et saisi 32 584 médicaments de contrebande, selon des chiffres publiés par la presse locale vendredi. Le 14 février, les autorités ont saisi à Tanger (Nord) 25 millions de comprimés de Tramadol, un analgésique parfois utilisé comme drogue, à destination d'un pays africain, selon la même source. En août 2017, Interpol a annoncé la saisie de 420 tonnes de produits médicaux de contrebande en Afrique de l'ouest.

http://afrique.lepoint.fr/lutte-contre-les-faux-medicaments-l-afrique-passe-a-l-offensive-26-02-2018-2197958_2254.php