Un Malien a créé un réseau social vocal

(Ecofin Hebdo) - Un entrepreneur malien a créé un réseau social oral pour permettre aux illettrés de profiter de ce service.

Au Mali, l'entrepreneur Mamadou Gouro crée un réseau social vocal pour les illettrés

Permettre l'accès des populations illettrées et vivant dans des communautés orales aux réseaux sociaux, tel est la mission du jeune entrepreneur malien.

En Afrique où les utilisateurs des réseaux sociaux augmentent de plus en plus chaque jour, la question de la maitrise de l'écriture (messages écrits) comme moyen de communication pose problème pour les populations non alphabétisées. C'est le cas au Mali, où le taux d'alphabétisation est l'un des plus faibles en Afrique (inférieur à 50%) et dont seulement 20% de population a accès aux réseaux sociaux.

Pour répondre à se probleme majeur, l'entrepreneur malien, Mamadou Gouro, 44 ans a crée l'application mobile " Lenali " le premier réseau social au monde qui utilise les langues locales et les capacités vocales.

Lancée en 2017, Lenali compte plus de 27 000 utilisateurs. L'application Lenali qui a une approche différente des réseaux sociaux tels que viber ou whatsapp permet aux utilisateurs de créer leurs profils en utilisant l'audio.

La plupart des utilisateurs de Lenali sont au Mali ou font partie de la diaspora, mais Mamadou pense que l'application peut gagner du terrain sur le continent, si l'on y ajoute plusieurs langues.

http://buzzyafrica.com/articles/au-mali-lentrepreneur-mamadou-gouro-cree-un-reseau-social-vocal-pour-les-illettres