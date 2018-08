Jumia Food propose les paiements mobiles et en ligne à ses utilisateurs du Kenya et de l’Ouganda

(Agence Ecofin) - Les clients de la compagnie de livraison de nourriture, Jumia Food, peuvent désormais payer leur commande en ligne. La société a en effet annoncé avoir lancé au Kenya et en Ouganda, le modèle de prépaiement grâce au système de paiement mobile M-Pesa.

« Nous offrons désormais à nos utilisateurs des plateformes de paiement en ligne et par téléphone sûres pour leur permettre de prépayer leur commande peu importe l’endroit où ils se trouvent.», a affirmé Shreenal Ruparelia, la directrice exécutive de Jumia Food. Une option guidée par le taux de pénétration important du téléphone mobile et des paiements par téléphone sur le continent et plus particulièrement dans ces deux pays.

Selon la responsable, l’adoption de ce mode de paiement, en addition au paiement post-payé déjà utilisé, permettra aux utilisateurs une meilleure expérience client tout en permettant aux restaurants de sécuriser leurs paiements.

Gwladys Johnson Akinocho