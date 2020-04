Afrique du Sud : Yum ! Brands ne paiera pas de loyers pour KFC pendant le confinement

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, le géant mondial de la restauration rapide Yum ! Brands ne paiera pas de loyers pour ses enseignes KFC durant le confinement de 21 jours décidé par le gouvernement pour cause de coronavirus, rapporte Bloomberg.

Cette décision annoncée aux propriétaires des espaces qu’il loue concerne l’ensemble de ses 48 magasins KFC dans la nation arc-en-ciel qui sont fermés durant la période pour limiter la propagation de la pandémie. Parallèlement, la compagnie indique que le reste de ses 1 145 restaurants KFC gérés en franchises ailleurs sur le continent africain prendront leurs propres dispositions.

Pour rappel, Yum ! Brands est la dernière entreprise en date en Afrique du Sud à indiquer qu’elle ne verserait pas de loyers en raison du confinement, après le détaillant d’articles de mode The Foschini Group (TFG). Le groupe qui possède aussi les enseignes Pizza Hut, Taco Bell, A&W et Long John Silvers a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 50 milliards $ dans le monde et possède plus de 50 000 restaurants dans 150 pays.

Lire aussi :

26/12/2019 - Rwanda : KFC ouvrira son premier restaurant en 2020