Au premier trimestre 2018, plus de 3 milliards de personnes ont utilisé les réseaux sociaux dans le monde (2018 Q2 Digital Statshot)

(Agence Ecofin) - Au premier trimestre 2018, environ 3,3 milliards de personnes ont utilisé les réseaux sociaux. La statistique a été fournie par Hootsuite et We Are Social, deux entreprises spécialisées dans les métiers relatifs aux réseaux sociaux, dans le rapport 2018 Q2 Digital Statshot. D’après les résultats de l’étude, il y a eu 100 millions de nouveaux utilisateurs de réseaux sociaux par rapport au dernier trimestre 2017.

Le rapport met particulièrement l’accent sur l’augmentation du nombre d’utilisateurs au niveau d’Instagram. Le réseau social a affiché 813 millions d’utilisateurs mensuels actifs à la fin de mars, soit une augmentation de plus de 35% par rapport à la même période en 2017. Contrairement à Facebook et Twitter, le profil des utilisateurs de la plateforme est plutôt féminin et jeune, avec un âge médian se situant entre 27 et 28 ans.

En effet, comme le mentionne le rapport, depuis le début de 2018, il y a 10 millions d’utilisateurs de 13 à 17 ans en moins sur Facebook. L’étude fait également remarquer que plus de la moitié des utilisateurs de Twitter sont âgés de plus de 30 ans.

Sachant que, depuis quelques mois, a été lancée une véritable course aux milléniaux, principaux consommateurs de contenus multimédia, nouveau marché visé par les réseaux sociaux, ce type de statistiques a acquis une importance capitale.

Servan Ahougnon