Facebook a mené deux jours de consultations d’experts africains sur la gestion des contenus malveillants

(Agence Ecofin) - Le groupe Facebook qui gère la première plateforme mondiale de réseau social, a réuni plusieurs experts africains à Nairobi, pour réfléchir sur la mise en place d’un organe externe de supervision des critères de tolérance des contenus.

« Nous avons entamé ces discussions dans toutes les régions du monde et nous sommes très ravis des contributions qui ont été faites. Nous pensons effectivement que le nombre d’utilisateurs est en augmentation dans la région et c’est important d’écouter ce qu’on y pense de notre projet d’organe externe de régulation », a fait savoir Ime Archibong, Vice-Président de Facebook en charge des partenariats.

La rencontre a connu la participation, entre autres, d’Idriss Linge, journaliste chez Mediamania, la société éditrice de plusieurs sites économiques sur l’Afrique dont l’Agence Ecofin.

« Nous suivons ce processus avec beaucoup d’attention, car les réseaux sociaux sont un puissant outil pour notre stratégie qui consiste à rendre accessible des informations spécialisées, utiles pour le développement des économies africaines », a fait savoir Jérémie Flaux, responsable de la gestion des réseaux sociaux de Mediamania.

Facebook a depuis mis en place plusieurs systèmes de lutte contre des contenus violents ou malveillants. Mais la communauté des utilisateurs connaît une grande transformation. Facebook est aujourd’hui devenu un puissant instrument de mobilisation, dont les dérives ne manquent pas et sont de plus en plus fréquentes.