Le milliardaire américain Elon Musk ferme les pages de ses entreprises sur Facebook, plus que jamais dans la tourmente  

(Agence Ecofin) - Alors que l’affaire Cambridge Analytica a relancé sur toute la planète, le débat sur les données personnelles des utilisateurs de Facebook, le réseau social est peut-être plus proche que jamais, d’être désavoué par toute la Silicon Valley. En effet, ce weekend, le milliardaire Elon Musk (photo) a supprimé les pages Facebook de ses entreprises Tesla et Space X.

Le constructeur de fusée a supprimé les pages de ses entreprises après un bref échange avec Bryan Acton, cofondateur avec Jan Koum, de Whatsapp sur Twitter. Alors que Bryan Acton tweetait sous le « hashtag » #DeleteFacebook, incitant les internautes à supprimer leurs comptes sur le réseau social fondé par Mark Zuckerberg, Elon Musk a répondu à son tweet : « qu’est-ce que Facebook » ?

Quelques heures plus tard, les pages de Space X et Tesla ont été supprimées laissant plus que jamais Facebook dans l’œil du cyclone. Alors que le mouvement demandant la suppression des comptes Facebook prend de l’ampleur, on se demande si d’autres personnalités ou pire d’importants annonceurs publicitaires décideront également de prendre leurs distances avec le réseau social basé à Menlo Park.

Servan Ahougnon