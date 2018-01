Adelphe Patrick Mveng : « un service qui aide les PME à augmenter leur revenu via les réseaux sociaux, grâce à l’intelligence artificielle»

(Agence Ecofin) - Adelphe Patrick Mveng, 3e lauréat du concours #MonInterviewEcofin a conçu VIKI for Business, un systeme basé sur l’intelligence artificielle qui parcourt les réseaux sociaux et identifie les internautes correspondant à votre cible. Il leur soumet votre offre et vous transmet les contacts des personnes intéréssées. Il s’agit en quelque sorte d’un robot apporteur d’affaires… Rencontre du 3e type :

Agence Ecofin : Adelphe Patrick Mveng, que faisiez vous avant de développer VIKI for BUSINESS ?

APM : Je m’appelle Adelphe Patrick Mveng. Ingénieur Informaticien de formation, j’ai forgé mes armes à l’Institut Africain d’Informatique (IAI) du Gabon, puis j’ai travaillé dans le Laboratoire de recherche en Intelligence Artificielle (LIMA) à Toulouse en France. De retour au Cameroun, j’ai travaillé dans plusieurs entreprises de la place, en tant que Chef de Projet, pour la fourniture de PGI (Progiciels de Gestion Intégré) et l’étude pour le Plan National Informatique (PNI) du Cameroun.

Depuis quelques années, je suis le promoteur de la startup VIKI. Notre vision est de créer des logiciels robots (artificiellement) intelligents à qui chacun peut déléguer ses tâches cognitives afin de mieux profiter de la vie.

AE : Comment êtes-vous venu à développer ce projet ?

APM : Lorsque j’étais étudiant en cycle Ingénieur à l’Institut Africain d’Informatique (IAI) de Libreville au Gabon, j’ai visionné le film I-Robot, où on y voyait une super-Intelligence dénommée VIKI, qui grâce à des robots physiques, accompagnait les hommes dans leur tâches quotidiennes. Je suis un grand travailleur mais aussi un partisan du moindre effort… et j’ai donc pensé à la création d’une machine capable de me suppléer, de raisonner comme moi et de faire des tâches répétitives à ma place. Et ce besoin, beaucoup d’êtres humains le ressentent : celui de déléguer ses tâches quotidiennes à un double, afin de vaquer à d’autres occupations.

Après plusieurs années de Recherche & Développement, j’ai défini un prototype, une architecture satisfaisante semblable à celle du cerveau humain. A partir de cette nouvelle technologie, j’ai décidé de créer une startup et de vendre les applications de VIKI.

AE : Quel est le principal atout de votre produit ?

APM : VIKI for Business est un service qui aide les PME à augmenter leur revenu via les réseaux sociaux, grâce à une Intelligence Artificielle qui identifie les besoins d’achat dans les messages et publications sur Twitter, Facebook, LinkedIn, envoie vos offres promotionnelles et notifie les bons de commandes à l’équipe humaine de commerciaux.

Avec une IA, le ciblage est meilleur. De plus avec un robot opérationnel 24h/24, vous ne raterez plus jamais une opportunité.

AE : A quel stade de développement se situe aujourd’hui VIKI for Business?

APM : Notre service est sur le marché depuis février 2017. Nous avons organisé une vingtaine de campagnes en 2017. En ce moment, nous sommes en train de prospecter auprès des candidats aux prochaines élections présidentielles au Cameroun, afin qu’ils utilisent de robots sociaux pour une meilleure veille sociale et une communication automatisée via les réseaux sociaux.

AE : Quelle est la principale difficulté que vous avez eu à surmonter pour arriver à ce stade ?

APM : Ayant un « background » scientifique, nous avons eu dû mal à monter un business plan, à faire une étude de marché. Ces lacunes ont été comblées grâce aux programmes d’incubation d’ActivSpaces au Cameroun.

De plus nous avons eu des difficultés à trouver un financement auprès des banques de la place. Finalement nous avons utilisé nos fonds propres pour la Recherche & le Développement du MVP (Minimum Viable Product)

AE : Quelle est maintenant votre prochaine étape ?

APM : Notre ambition est de devenir un acteur de référence autour des solutions artificiellement intelligentes. Nous voulons démocratiser l’utilisation de l’Intelligence Artificielle ( IA ) dans les ménages, les PME, l’Administration publique.

En plus du service VIKI for Business, nous avons mis sur le marché un assistant personnel vocal, dénommé VIKI App, qui a déjà plus de 13 000 téléchargements sur Google Play Store.

Vous pouvez téléchargez VIKI App ici : http://bit.ly/1WNXdFP.

Nous sommes en train de préparer la sortie de VIKI Desktop, comme alternative à Cortana sur PC, dans le marché des assistants personnels.

AE : Quel conseil donneriez vous à un(e) jeune qui rêve d’entreprendre ?

APM : Tout jeune peut créer un produit à partir d’une idée. Pour l’idée, il faut identifier les problèmes autour de vous, trouver la solution à ce besoin et la vendre. Privilégier l’exécution rapide de l’idée. Enfin soyez passionné par ce que vous faites.