Facebook reconnaît avoir échoué à protéger les données personnelles de ses abonnés

(Agence Ecofin) - Hier, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, a annoncé la mise en place d’un plan d'action pour mieux protéger les données personnelles des abonnés. Dans un communiqué publié sur le réseau social et des interviews accordées à des médias américains, le fondateur de Facebook a reconnu la faillite de son entreprise, en matière de protection des données personnelles de ses utilisateurs et annoncé une série de mesures pour mieux les protéger.

Il faut savoir que, depuis quelques jours, Facebook est vivement critiqué aux Etats-Unis, parce que le cabinet Cambridge Analytica a réussi à obtenir les données de 50 millions d’utilisateurs à l’insu du réseau social. Ces données ont permis à Cambridge Analytica qui travaillait pour l’équipe de campagne de Donald Trump, de mieux orienter sa campagne en établissant des profils psychologiques.

La protection des données est un sujet qui fait couler beaucoup d’encre, notamment en Afrique, où le sujet a, par exemple, été évoqué le vendredi 16 mars dernier, lors du IT Forum Bénin 2018. A cet évènement, de nombreux spécialistes avaient émis l’idée de fixer un cahier des charges aux plateformes comme Facebook pour qu’elles soient évaluées régulièrement sur leur capacité à protéger les données de leurs utilisateurs.

Pour Rachael Orumor, qui dirige la section béninoise du Google Developers Group, il revient aux Africains de demander un meilleur contrôle de leurs données personnelles. « Il faut qu’ils se demandent où vont leurs données et aussi qu’ils puissent savoir si on récupère plus d’informations qu’il ne faut sur leurs terminaux. »

Servan Ahougnon