(Agence Ecofin) - Au Nigeria, le gouvernement ne taxera pas l’utilisation des réseaux sociaux. L’information a été révélée le 15 août dernier par Lai Mohammed, le ministre de l'Information et de la Culture, lors d’une visite de courtoisie dans les locaux du quotidien Blueprint.

Il y a notamment demandé aux médias de soutenir la campagne nationale contre les fake news, lancée le 11 juillet dernier. « Les fake news sont un phénomène mondial. Le gouvernement zambien a récemment approuvé un projet de loi visant à réglementer les médias sociaux. Mais nous au Nigeria, nous avons plutôt décidé de faire appel au sens des responsabilités des médias. Nous ne censurerons pas ni ne contraindrons.», a assuré le ministre.

L’homme d’Etat explique avoir confiance dans le bon sens et le patriotisme des médias nigérians pour qu'ils s'autoréglementent, au risque de menacer la sécurité nationale. Sachant que ces derniers publient de plus en plus leurs articles sur les réseaux sociaux, il compte sur leur autoréglementation pour créer un climat d’apaisement sur le web, à l’approche des élections générales de 2019.

Servan Ahougnon