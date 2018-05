Facebook voudrait créer sa propre cryptomonnaie

(Agence Ecofin) - Le réseau social basé à Menlo Park envisagerait de lancer sa cryptomonnaie. C’est ce qu’affirme le média américain Cheddar auquel des proches de Facebook auraient confié l’information. Cette hypothèse est également justifiée par le fait que Facebook vient de mettre en place une équipe dédiée à la technologie Blockchain, fondation des principales cryptomonnaies.

En théorie, elle est dédiée au développement de plusieurs applications reposant sur la technologie Blockchain, qui peut servir à chiffrer plus efficacement les comptes et leurs données. Dans le même temps, la nouvelle équipe de Facebook étudierait la possibilité de lancer sa cryptomonnaie dans les prochains mois. Il faut savoir que l’équipe dédiée à la Blockchain est dirigée par David Marcus (photo), ancien patron de PayPal, vice-président de Messenger, mais surtout membre du Conseil d’administration de CoinBase, une plateforme d’achat et vente de devises virtuelles.

Malgré tout, Facebook refuse de donner des détails sur le sujet. « Comme bien d’autres entreprises, Facebook explore les moyens de tirer parti de la puissance de la Blockchain. Notre nouvelle petite équipe explorera de nombreuses applications différentes.», a lâché de manière évasive, le réseau social dans un communiqué.

Facebook pourrait donc emboiter le pas au Russe Telegram et au Chinois WeChat, qui ont lancé depuis plusieurs semaines, le processus de création de leurs cryptomonnaies.

Sevan Ahougnon