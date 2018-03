Twitter envisage de certifier tous les comptes des abonnés

(Agence Ecofin) - Twitter veut certifier tous les comptes du réseau social. L’information a été communiquée par Jack Dorsey, PDG du réseau social, dans une vidéo publiée sur le réseau social Periscope, le 8 mars dernier.

Ce n’est pas la première fois que Twitter tente de certifier tous les comptes d’abonnés. A l’origine, le réseau social voulait le faire pour éviter les fausses informations publiées par les faux comptes de personnalités publiques. Le processus a donc commencé par les célébrités et autres hommes politiques, avant d’être abandonné. La certification a donc perdu son sens initial et est devenue le symbole d’un statut social élevé sur Twitter.

L’une des raisons ayant motivé Twitter à rendre son sens initial à la certification, est la lutte contre le phénomène des fake news qui s’intensifie de plus en plus. Twitter veut faire de la certification une garantie de crédibilité et d’authenticité. Pour David Gasca, directeur des produits chez Twitter, la certification signifiera que « Twitter assure que l’abonné et tout ce qu’il dit sont authentiques ».

Servan Ahougnon