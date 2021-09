Nigeria : Facebook lance #NoFalseNewsZone, une campagne de lutte contre la désinformation

(Agence Ecofin) - Depuis quelques années, les gouvernements des pays doivent faire face à un nouveau fléau qui pollue l’environnement de l’Internet, notamment avec la puissance des réseaux sociaux.

Le géant américain du web Facebook lance au Nigeria la campagne éducative #NoFalseNewsZone en partenariat avec les entreprises locales Big Cabal Media, une société de médias numériques, et Comic Republic, un éditeur de bandes dessinées. Le but de cette campagne est d’aider les individus à identifier les fake news et à les sensibiliser sur la façon de minimiser leur diffusion dans l’univers du web nigérian et ailleurs.

« Nous sommes très heureux de travailler avec Big Cabal Media et Comic Republic pour lancer #NoFalseNewsZone au Nigeria », a déclaré Oluwasola Obagbemi, responsable de la communication institutionnelle de Facebook pour l'Afrique de l'Ouest anglophone, citée par le Guardian Nigeria. Elle a également ajouté que Facebook s’engage ainsi à assurer le bien-être des individus et des communautés.

Commentant ce partenariat, Tomiwa Aladekomo, PDG de Big Cabal Media, a déclaré que « les conséquences des fake news sont flagrantes et particulièrement douloureuses pour ceux qui en sont victimes. Big Cabal Media se passionne pour la mise en relation des gens avec des sources d'informations exactes ».

« Comme de plus en plus de personnes passent du temps sur leurs écrans, consommant des nouvelles et des informations sur les médias sociaux, les fournisseurs de services doivent devenir plus responsables socialement pour combattre la désinformation sur leurs plateformes aussi efficacement que possible », a ajouté Jide Martin, PDG de Comic Republic.

En marge du lancement de cette campagne contre la désinformation, Facebook a également lancé l'édition 2021 de « Safe Online Forum » au Nigeria. Il s’agit d’une initiative qui réunit des enseignants, des parents d’élèves et autres acteurs importants de l'éducation afin de discuter de nouvelles méthodes pour promouvoir et assurer la sécurité en ligne et la culture numérique des jeunes dans le pays.

Isaac K. Kassouwi (Stagiaire)