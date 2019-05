Somalie: le gouvernement bloquera l’accès aux réseaux sociaux du 27 au 31 mai 2019

(Agence Ecofin) - Le gouvernement de Somalie a décidé de reporter le déroulement de l’examen national du 27 au 31 mai 2019, en plus de reprogrammer les épreuves déjà passées depuis le 11 mai 2019. Durant ces cinq jours, l’accès aux réseaux sociaux sera également bloqué dans le pays.

Le ministre de l’Education, Abdullahi Godah Barre (photo), l’a annoncé le 13 mai 2019. Il a justifié la décision du gouvernement de reporter l’examen, de programmer toutes les épreuves de l’examen et surtout de bloquer l’accès à Facebook, WhatsApp et autres à cause d’une fuite massive des épreuves sur ces plateformes de communication.



Le blocage de l’accès aux réseaux sociaux pendant le déroulement des examens se multiplie en Afrique. En juillet 2018, le Somaliland voisin avait opté pour la même solution lors de l’examen national. L’Algérie avait aussi choisi cette option la même année, en plus de brouilleurs pour éviter des fuites d’épreuves et des cas de tricherie via le mobile lors de l’examen du baccalauréat. En Ethiopie et dans plusieurs autres pays tels que l’Inde ou encore l’Irak, c’est la même chose.

Si les élèves somaliens rejettent avec force la reprogrammation des épreuves déjà déroulées, les consommateurs pour leur part, dénoncent une atteinte à leur droit de communiquer. Ils appellent le gouvernement à reconsidérer sa décision de bloquer l’accès aux réseaux sociaux au profit de solutions de contrôle plus pratiques.