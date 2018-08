Zambie: les appels via WhatsApp, Viber, Skype seront bientôt tarifés au quotidien

(Agence Ecofin) - Le gouvernement de la République de Zambie a décidé d’imposer un tarif journalier de 0,30 dollar US sur les appels émis via WhatsApp, Viber, Skype. C’est Dora Siliya, la ministre de l'Information et des Services de radiodiffusion qui l’a annoncé via un communiqué. Elle a justifié cette décision par l’augmentation du nombre d'appels via Internet au détriment des appels téléphoniques traditionnels, qui met en danger les activités des opérateurs de télécommunications.

Selon une étude de l’Autorité des technologies de l’information et de la communication de Zambie (ZICTA) que cite la plateforme d’informations ItWeb Africa, 80% des Zambiens préfèrent actuellement appeler depuis Internet. Cette solution leur permet d’économiser sur le coût de la minute d’appel. Mais pour le gouvernement, cette solution met en danger les investissements des opérateurs classiques qui payent leur licence d’exploitation, investissent dans le réseau et payent des salaires de plusieurs centaines de personnes.

La taxe proposée par le gouvernement sera collecté par les opérateurs télécoms et les fournisseurs d’accès à Internet. Pour le moment, l’instrument réglementaire qui consacrera l’entrée en vigueur de cette imposition, reste attendu.