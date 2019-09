La Côte d’Ivoire se prépare à sanctionner ceux qui diffusent sur les réseaux sociaux infox et contenus inappropriés

(Agence Ecofin) - En Côte d’Ivoire, les autorités envisagent de sanctionner les infox diffusées sur les réseaux sociaux. C’est ce qu’a laissé entendre, la semaine dernière, Adou Richard Christophe (photo), le procureur de la République, lors d’une conférence de presse.

Ce dernier s’exprimait suite aux nombreuses rumeurs et contenus appropriés diffusés sur les réseaux sociaux après le décès de l’artiste DJ Arafat. Le procureur a rappelé que les personnes diffusant du contenu inapproprié, des incitations aux crimes et des infox sont passibles de poursuites judiciaires.

En plus des auteurs des infractions, les administrateurs des forums présents sur les réseaux sociaux où sont partagés les contenus incriminés ont également été mis en garde.

« En mars 2019, nous avons tenu une réunion avec les administrateurs. Plusieurs obligations pèsent sur eux. Ils doivent surveiller tout ce qui va être publié. Avec fermeté, nous allons poursuivre tous ceux qui laissent des infractions pénales se perpétrer sur leurs pages y compris celui qui les reproduit sans en indiquer la source », a déclaré le procureur.

De plus en plus de pays africains prennent des mesures pour limiter la propagation des infox et des contenus inappropriés sur les réseaux sociaux.

Servan Ahougnon