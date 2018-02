Pour la première fois de son histoire, Twitter est rentable !

(Agence Ecofin) - Le quatrième trimestre 2017 entrera dans l’histoire de Twitter. Sur cette période, pour la première fois, le réseau social créé en 2006, a affiché un résultat net positif de 91 millions de dollars.

Un an plus tôt, l’entreprise avait enregistré une perte de 167 millions de dollars, à la même période. « Nous sommes fiers des constants progrès que nous avons réalisés en 2017 et confiants, concernant la marche à suivre à l’avenir.», a déclaré le PDG et co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey.

La nouvelle a affolé les marchés boursiers avec une action Twitter qui a grimpé de plus de 23%, jeudi, après les résultats de la compagnie. Evalué aux alentours de 30,18 dollars ce matin, le titre a atteint sa plus haute valeur, depuis 2015, hier, en dépassant les 33 dollars.

Servan Ahougnon