WeChat a dépassé le milliard d’utilisateurs

(Agence Ecofin) - WeChat a annoncé avoir dépassé le milliard d’utilisateurs. L’information a été communiquée hier par Pony Ma, le patron de Tencent, la maison mère de l'application.

Pour de nombreux experts, le succès de l’application est dû à ses fonctions autres que la messagerie instantanée. En effet, WeChat est bien plus qu'une simple messagerie. On peut y payer ses achats sur Internet ou en magasin, acheter des billets de train, réserver ses places de cinéma et réaliser de nombreuses opérations.

Néanmoins, il y a une nuance à apporter concernant le milliard d’utilisateurs de WeChat. Il s’agit de « comptes d'usagers mensuels actifs ». Cela signifie que l'entreprise a envisagé le fait qu'un même internaute puisse ouvrir plusieurs comptes. Il faut préciser que la majorité des utilisateurs de l’application se trouve en Chine.

Tencent essaie malgré tout, de promouvoir son application pour rattraper entre autres raisons, Facebook et ses 1,3 milliard d'usagers mensuels actifs (selon les chiffres de septembre).

Servan Ahougnon