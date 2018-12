MENA : Snapchat conclut un accord avec 20 médias de la région pour passer leur contenu sur sa plateforme

(Agence Ecofin) - Snapchat a conclu un accord avec 20 médias du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord pour diffuser leur contenu. Le réseau social va donc publier les articles et certaines émissions de ces médias dans sa rubrique « Discover ». Il s’agit de la rubrique, lancée en 2015 par Snapchat, réservée à l’actualité

La plupart des médias retenus, sont connus pour leur influence et leur audience sur le marché de l’audiovisuel et des médias dans la région. Par semaine, ils proposeront, selon les premières informations, plus de 32 émissions et quatre articles à la plateforme.

« Dans la région, Snapchat compte plus de 12 millions d'utilisateurs quotidiens actifs. Nous invitons les fournisseurs de contenu à nous rejoindre et nous choisissons avec qui nous voulons travailler. La monétisation sera possible dès le premier jour dans tous les formats que nous lançons.», a assuré Rami Saad, responsable des partenariats internationaux concernant le contenu chez Snapchat.

Un accord similaire pourrait être annoncé entre le réseau social et des médias d’Afrique subsaharienne.

Servan Ahougnon