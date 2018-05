Comment télécharger et gérer toutes les données personnelles que Facebook détient sur vous !

(Agence Ecofin) - Hier, au terme de sa conférence Facebook F8, le réseau social a annoncé le lancement prochain de « Supprimer Historique », une nouvelle fonctionnalité permettant de supprimer toutes les données personnelles collectées sur les utilisateurs, au fil des années. En effet, si Facebook vous permet désormais de télécharger tout ce que le réseau social a sur vous, il n’existe jusque-là, aucun moyen efficace pour les faire disparaître de la plateforme. La nouvelle fonctionnalité va permettre de savoir quels sites et applications ont accès à vos données et envoient des informations à Facebook. Vous aurez également la possibilité, en plus de les supprimer d’empêcher Facebook de les stocker à l’avenir. En attendant, Il est capital que chaque utilisateur apprenne à gérer et à protéger ses données personnelles.

Retrouver toutes ses données personnelles

Pour ceux qui doutent encore de l’importance des informations détenues par Facebook, il leur suffit de les télécharger. Pour cela, il faut se connecter depuis un navigateur Web, au lieu de l’application mobile.

Près du coin supérieur droit, sur la barre bleue, il faut cliquer sur la petite flèche, puis sur "paramètres".

Dans l’onglet « Général » de cette section, on peut voir, en bas, une option « télécharger une copie de vos données Facebook ».

Facebook vous demandera de cocher les informations que vous souhaitez obtenir. Pour mesurer l’ampleur du problème, nous vous conseillons de les cocher toutes.

Il faut ensuite cliquer sur « créer un fichier »

Quelques minutes d’attente plus tard, une archive de vos données est alors créée. Vous pourrez la télécharger, après avoir confirmé votre identité.

Pour quelqu’un comme moi, qui n’est présent que manière sporadique sur le réseau social, Facebook n’a collecté que 72 mégaoctets de données, mais quelles données! Adresses, commentaires, mentions « j’aime », localisations…rien n’est oublié.

Je comprends enfin comment, presque comme par magie, Facebook me suggérait d’ajouter des personnes que j’avais rencontrées il y a quelques heures.

Impossible de supprimer ces données pour le moment

Après de longues minutes de recherches sur la plateforme, pas de possibilités de supprimer ces données sans supprimer entièrement son compte, ce qui se révèle plus simple à dire qu’à faire. Supprimer son compte Facebook nécessite l’envoi d’un formulaire au réseau social qui peut prendre jusqu’à trois mois pour exécuter la suppression totale de vos données.

Finalement, savoir que Facebook a toutes ces données sans pouvoir les supprimer est révoltant. Ce sentiment s’adoucit un peu quand on se rend compte qu’on peut limiter le stockage de nouvelles données personnelles par Facebook.

Limiter l’accès aux données personnelles

La première chose à faire, lorsqu’on ne veut pas retrouver ses données personnelles sur Facebook, c’est de ne pas publier y d’informations sensible. Ainsi, quand on s’inquiète pour ses données, il faut retirer de son profil toute information jugée trop personnelle.

La seconde chose à faire, la plus importante, est de couper les liens entre Facebook et les autres applications et services que vous utilisez. En effet, lors du téléchargement de nouvelles applications et de l’usage de nouveaux services, ces derniers proposent souvent de créer un compte en utilisant votre profil Facebook.

Cela peut faire gagner du temps, mais ce que la plupart des utilisateurs ignorent, c’est qu’ils viennent de permettre un échange d’informations entre Facebook et la nouvelle application. Cela permet au réseau social d’avoir accès à une importante masse d’informations qui se situent hors de sa plateforme.

Pour arrêter l’hémorragie, il faut se rendre à nouveau le menu « paramètres », puis dans la rubrique « applications et sites web ».

Là, vous pouvez désactiver l’accès de Facebook aux applications tierces et aux services dont vous bénéficiez via sa plateforme. Mais, préparez-vous, la liste peut être très longue.

Vous pourrez souffler une fois que le nombre d’applications avec lesquelles Facebook partage des informations vous convient. Personnellement, je ne souhaite pas autoriser d’échange d’informations entre Facebook et d’autres applications.

A partir de ce moment, surtout si vous avez retiré de votre profil les informations que vous ne souhaitez plus y voir, vos données sont autant en sécurité que possibles, lorsqu’on ne souhaite pas supprimer son compte Facebook.

Servan Ahougnon