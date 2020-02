Facebook soutient l’Autorité de Protection des Données Personnelles au Bénin pour « sensibiliser sur la protection de la vie privée en ligne »

(FACEBOOK) - Faisant suite à la journée mondiale de la protection des données personnelles, Facebook s’est associé à l’Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP) du Bénin pour une journée d’information et de sensibilisation sur le thème de la vie privée et des données personnelles. Cette activité s’est tenue dans la matinée du lundi 3 février 2020 à Cotonou.

Afin de faire la promotion de l’innovation et de restaurer la confiance numérique, Facebook a initié et participé à une journée de discussions autour du thème : “Les données personnelles à l’ère du numérique et la vie privée sur les réseaux sociaux”. Le colloque s’est tenu en présence du Président de l’APDP du Bénin, Etienne FIFATIN, de Serge ADJOVI, Directeur de l’Agence pour le Développement du Numérique et d’Aïda NDIAYE, Responsable des affaires publiques de Facebook pour l’Afrique Francophone.

L’événement a permis de renforcer les connaissances du public sur leurs droits et de les informer sur les outils à leur disposition pour les défendre. Ouanilo MEDEGAN, Directeur General de l’Agence National des Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) , Maurice THANTAN, Journaliste de l’ORTB et Wenceslas Mahoussi, Directeur adjoint de l’École Nationale des Sciences et Techniques de l’information (ENSTIC) ainsi que divers acteurs de la société civile et du secteur privé ont accepté, entre autres, de venir partager leur expertise sur les enjeux liés à la vie privée sur le continent africain à l’ère du numérique.

“Il est important pour nous de faire de la pédagogie autour de nos outils et solutions. Cet événement a été l’occasion pour nous d’expliquer comment Facebook protège les données de ses utilisateurs grâce au développement de l’intelligence artificielle entre autres. Nous nous réjouissons de pouvoir développer des partenariats avec des acteurs locaux crédibles tels que l’APDP et espérons pouvoir ensemble participer à la création d’un espace numérique sûr en Afrique”, a conclu Aïda Ndiaye.