Et la première victime du nouveau fil d’actualités Facebook est Little Things

(Agence Ecofin) - Le nouvel algorithme de Facebook a fait sa première victime. Le 27 février, le média américain Little Things a fermé ses portes après avoir vu son trafic issu de Facebook chuter de 75%. Fondé en 2014, Little Things comptait 12 millions d'abonnés sur sa page Facebook. Le site était devenu trop dépendant de Facebook qui a changé en janvier dernier, son algorithme pour donner moins de place aux médias et favoriser le contenu publié par les amis de ses abonnés.

Little Things avait jusqu'à présent su s'adapter aux modifications des algorithmes de Facebook. Par exemple, le site s’était investi dans la vidéo en direct, suivant la mode des Facebook Live, et avait créé en un an, près de 15 émissions quotidiennes et hebdomadaires. En septembre, Little Things avait publié 130 vidéos en direct pour un total de 163 millions de vues.

Cette situation interpelle de nombreux médias africains ayant basé leur business model sur l’audience offerte par Facebook. Le réseau social, jusque-là oasis des médias en ligne pourrait bientôt en devenir le cimetière.

Servan Ahougnon