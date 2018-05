Jan Koum, cofondateur de Whatsapp, quitte l’entreprise

(Agence Ecofin) - Hier, Jan Koum (photo), qui a cofondé Whatsapp avec Brian Acton, a annoncé qu’il allait quitter l’entreprise. Le désormais ex-patron de Whatsapp l’a annoncé sur son compte Facebook. « Cela fait presque dix ans que Brian et moi avons lancé WhatsApp, et ça a été une aventure géniale avec certaines des meilleures personnes que j’ai pu rencontrer. Mais il est temps pour moi de partir. Travailler avec une petite équipe aussi incroyable a été une bénédiction.», a posté Jan Koum.

« Je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour aider à connecter le monde et pour tout ce que tu m’as appris sur le chiffrement et sa capacité à reprendre le pouvoir aux systèmes centralisés pour le remettre dans les mains des gens.», a commenté Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook qui a racheté Whatsapp en 2014.

D’après plusieurs médias, des désaccords avec Facebook sur la gestion des données personnelles seraient à l’origine de ce départ. Il faut rappeler que Brian Acton, l’autre cofondateur de Whatsapp avait quitté l’entreprise il y a 7 mois. Il est devenu l’un des détracteurs les plus actifs de Facebook.

Servan Ahougnon