Tanzanie : 27 transformateurs mis en place pour accroître la capacité de transmission du barrage Julius Nyerere

(Agence Ecofin) - En Tanzanie, la construction du barrage hydroélectrique Julius Nyerere se poursuit. Les travaux viennent de franchir une étape importante avec la mise en place des infrastructures de transport électrique.

La Tanzanie a lancé l’installation de 27 transformateurs sur le site de construction de sa plus grande centrale hydroélectrique. Les transformateurs en cours d’installation permettront d’augmenter la tension de transmission de l’électricité produite par la centrale. Ces équipements seront ainsi utilisés pour l’augmenter de 15 kV à 400 kV.

Selon John Mageni, l’ingénieur en chef du chantier, les travaux de fondation pour la construction du poste de commutation ont également commencé. Cette étape permettra d’envoyer l’électricité produite par la centrale hydroélectrique au réseau national.

Le projet hydroélectrique de Rufiji comprend également la construction du barrage principal, qui aura une longueur totale de 1 025 mètres au niveau de la crête et une hauteur de 131 mètres. Les travaux incluront aussi la construction d’un pont permanent sur la rivière Rufiji, qui aura une hauteur de 250 mètres et une largeur de 12 mètres.

Le projet nécessitera la construction de trois canaux d’alimentation d’une longueur moyenne de 550 m. Ces canaux dirigeront l’eau vers les turbines hydroélectriques. En outre, la société chinoise Dongfang Electric Corporation fabrique et installe neuf unités de turbines, d’une capacité de 235 MW chacune.

Selon le Dr Tito Mwinuka, directeur général de la Tanzania Electrical Supply Company (TANESCO), le gouvernement tanzanien a déjà payé un tiers de la facture totale éventuelle à deux sociétés égyptiennes de construction mécanique, Arab Contractors et Elsewedy Electricity. « Jusqu’à présent, les travaux de construction se déroulent bien et le gouvernement a déjà versé aux entrepreneurs 1,1 milliard $ sur les 2,8 milliards $ », a-t-il déclaré.

Les travaux de supervision et de conseil réalisés par la Tanesco et l’Agence nationale des routes de Tanzanie (Tanroads) seront achevés d’ici juin 2022. Une fois achevée, la centrale hydroélectrique Julius Nyerere aura une capacité installée de 2 100 MW et produira 5,9 GWh d’énergie par an.

Gwladys Johnson Akinocho

