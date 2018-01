h-k-strategies-devient-l-agence-des-relations-publiques-de-la-liga-en-afrique

(Agence Ecofin) - La Liga vient de désigner l’agence de relations publiques H+K Strategies pour gérer ses relations publiques en Afrique. L’entreprise utilisera son bureau de Lagos pour améliorer la stratégie de communication africaine du championnat de première division espagnole de football.

« L'objectif de l'équipe de communication de La Liga est de renforcer la réputation de l'organisation et de faire connaître ses clubs de football au-delà du Real Madrid et du FC Barcelone.», a expliqué Joris Elvers, directeur de la communication de La Liga. « Les solides relations avec les médias de H+K et sa connaissance du marché aideront à capter la passion, le drame et le suspense du football de La Liga.», a-t-il complété.

Pour Tokunboh George-Taylor, directeur général de H+K Nigeria, son agence espère « augmenter l’audience de la Liga et la présenter comme une ligue de football, mais aussi comme un divertissement, tout en mettant en lumière son engagement envers la responsabilité sociale et le fair-play ».

Servan Ahougnon