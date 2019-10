Tchad : avis d’appel d’offres international pour l’audit tarifaire des services offerts par les opérateurs de la téléphonie mobile et fixe au Tchad

(ARCEP ) - L’Autorité de Régulation des Communications Électroniques des Postes (ARCEP) lance un Appel d’Offres International pour le recrutement d’un cabinet pour l’audit tarifaire des services offerts par les opérateurs de la téléphonie mobile et fixe au Tchad.

L’ARCEP invite par le présent Avis d'Appel d'Offres International, les candidats ayant acquis d’expériences opérationnelles des marchés de gros et de détails, d’expériences d’audits similaires auprès d’autres organes de régulation, possédant des capacités techniques et financières appropriées et pouvant démontrer leur maitrise du système, à présenter une offre. Le processus se déroulera conformément aux procédures d'Appel d'Offres International décrites dans le Dossier d’Appel d’Offres. Tous les Candidats satisfaisant aux critères d'éligibilité énoncés sont admis à soumissionner.

Les candidats intéressés remplissant les conditions requises peuvent obtenir un complément d'information auprès de la Direction du Contrôle et Inspection de l’ARCEP à l'adresse indiquée ci-après :

Direction du Contrôle et Inspection de l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes sise à l’Avenue du Général Daoud Soumaïne. BP : 5808 N’Djaména, République du Tchad. Site web : www.arcep.td, E-mail : info@arcep.td, Tél : (+235) 22 52 15 16/17 ou 60 36 02 02 ou 62 00 08 01. De 08h00 à 15h00 (Heure locale).

Les candidats intéressés peuvent acheter un jeu complet du document d'Appel d'Offres moyennant le paiement d'un montant non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA.

Les offres doivent parvenir à l'adresse indiquée ci-après : Secrétariat de la Direction Générale de l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes sise à l’Avenue du Général Daoud Soumaïne. BP : 5808 N’Djaména, République du Tchad au plus tard le 25 Novembre 2019 à 12H00 (Heure locale).

Les offres doivent être déposées en 04 exemplaires « papier », un (01) original et trois (03) copies dans une enveloppe fermée et scellée avec la mention « Dossier d’Appel d’Offres relatif à l’audit tarifaire des services offerts par les opérateurs de la téléphonie mobile et fixe au Tchad », portant la mention «A N’OUVRIR QU’EN SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS», ainsi que d’une (01) version électronique de l’offre envoyée au format PDF à l’adresse : info@arcep.td.

Les offres ne seront considérées comme effectivement reçues que lorsqu'elles sont physiquement présentes au Secrétariat de la Direction Générale de l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques des Postes dès sa réception. Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées.

La procédure de dépôt des offres est décrite ci-après :

Les plis sont soit déposés et enregistrés contre récépissé au Secrétariat de la Direction Générale de l’ARCEP, soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au même destinataire ;

Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés ne seront pas pris en considération et seront retournés sans être ouverts ; Le numéro d'enregistrement ainsi que la date et l'heure d'arrivée seront portés sur le pli remis et seront enregistrés et numérotés dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial ouvert à cet effet. Jusqu'au moment de leur ouverture, les plis resteront fermés et seront déposés dans un lieu réputé sûr. Un récépissé mentionnant le numéro d'enregistrement ainsi que la date et l'heure d'arrivée sera remis au déposant.

Les plis seront ouverts en présence des Soumissionnaires ou de leurs représentants qui souhaitent assister à la séance d'ouverture le 25 novembre 2019 à 14H00 (Heure locale) et à l'adresse indiquée au point ci-dessus.

Le Directeur Général de l’ARCEP

SADICK BASSI LOUGOUMA