Tanzanie : le président Magufuli étend le délai pour l’identification des abonnés télécoms au 20 janvier 2020

(Agence Ecofin) - Les nombreux tanzaniens, abonnés à la téléphonie mobile et encore non identifiés par biométrie auprès de leurs fournisseurs de services télécoms respectifs ont jusqu’au 20 janvier 2020 pour se mettre en règle. Le président de la République, John Magufuli, a reporté de 20 jours le délai initial qui prend fin le 31 décembre 2019. Le chef de l’Etat a souligné que cette extension était la seule qui sera accordée aux retardataires, a par ailleurs enjoint l’Autorité de régulation des communications de Tanzanie (TCRA) à se montrer ferme une fois le nouveau date épuisé en engageant le blocage des cartes SIM hors-la-loi.

Du côté des consommateurs, c’est actuellement la bousculade dans les agences des compagnies télécoms. Selon le régulateur télécoms, les dernières statistiques révélaient qu’au 4 décembre 2019, sur 28,7 millions d’abonnés télécoms, seuls 18,8 millions étaient déjà enregistrés biométriquement. De nombreux Tanzaniens dénoncent la pression du gouvernement pour l’identification alors que leur carte nationale d’identité ne sont toujours pas disponible comme l’avait promis l’Autorité nationale d’identification (NIDA). Arnold Kihaule, le directeur général de cet organe public, indiquait au début du mois de décembre qu'environ 21,5 millions de personnes avaient déjà reçu leur carte nationale d'identité.

En attendant de débuter l’année prochaine en mode répression envers les consommateurs non identifiés, le régulateur télécoms a terminé l’année en cours avec une sanction financière de 5,9 milliards de Shilling (2 562 087 dollars US) pour les opérateurs télécoms. Pour violation de la réglementation relative à la qualité de service, Airtel et TTCL ont écopé d’une amende respective de 1,6 milliard de shilling (694 803 dollars US). Viettel, Zantel, Tigo et Vodacom ont été respectivement punis de 900 millions Sh (390 826 dollars US) ; 850 millions Sh (369 114 dollars US) ; 500 millions Sh (217 126 dollars US) et 450 millions Sh (195 413 dollars US).

