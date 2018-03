Côte d’Ivoire: le gouvernement repousse au 30 avril 2018, le délai d’identification des abonnés

(Agence Ecofin) - Le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a reporté au 30 avril 2018, la date limite de la deuxième campagne d’identification des abonnés à la téléphonie mobile. C’est Bruno Nabagné Koné (photo), le ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de la Poste, par ailleurs porte-parole du gouvernement, qui l’a annoncé en marge du Conseil des ministres tenu le 29 mars 2018.

Lancée le 12 septembre 2017, la nouvelle opération d’identification des abonnés devait initialement s’achever demain, le 31 mars 2018. Bruno Nabagné Koné a indiqué que la prorogation a exceptionnellement été autorisée par le président de la République, Alassane Ouattara. Cette deuxième campagne d’identification a pour but de corriger les insuffisances constatées lors de la première campagne, lancée avec pour objectif immédiat de mettre fin à l’anonymat des usagers des télécommunications et TIC.

Dans un contexte de lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité, le gouvernement veut surtout éliminer les cartes SIM mal et/ou non-identifiées sur les réseaux, ainsi que les risques qui entretiennent l’existence de ces dispositifs sur les réseaux. C’est la raison pour laquelle, à travers l’Autorité de régulation des télécommunications et TIC (Artci), il a prescrit l’unique usage des pièces biométriques pour l’identification des abonnés, a restreint l’identification aux seuls locaux des opérateurs télécoms et de ses prestataires agréés, interdit la vente ambulante de cartes SIM.