Ouganda: le ministre des TIC demande aux sociétés télécoms de réduire les coûts Internet pour les entreprises

(Agence Ecofin) - Frank Tumwebaze (photo), le ministre ougandais des Technologies de l’information et de la communication, et de l'Orientation nationale, a demandé aux sociétés télécoms de réduire le coût de l’accès à Internet pour les entreprises. Il a lancé cet appel, le 24 octobre dernier, à Kampala lors de la revue annuelle du secteur des TIC.

« Pourquoi devrais-je payer un million pour le service ? Si l'eau ou l'électricité devait coûter si cher, combien en auraient les moyens ? Ces services sont devenus des exigences fondamentales de la vie et des exigences fondamentales de la production. Internet est l’un des facteurs d’augmentation des coûts et nous sommes très sérieux à ce sujet, et nous voulons le voir baisser immédiatement », a déclaré Frank Tumwebaze, qui propose aux opérateurs télécoms de partager leurs installations afin de réduire les coûts d'exploitation et les tarifs.

L’idée du ministre des TIC, les sociétés télécoms ne la rejettent pas, mais ils proposent également d’autres mesures qui pourraient contribuer à l’allègement de la facture des consommateurs. « Nous demandons au gouvernement de revoir les taxes. Nous finissons par payer jusqu'à 30 % d’imposition fiscale et avec cela nous ne pouvons pas réduire les coûts, mais nous offrons déjà des coûts Internet très bon marché par rapport aux taxes perçues », a déclaré VG Somasekhar, le directeur général de Airtel Uganda.

