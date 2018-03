Maroc : la chambre des représentants adopte la loi réorganisant l’Agence Maghreb Arabe Presse

(Agence Ecofin) - Hier au Maroc, la chambre des représentants a adopté en deuxième lecture, le projet de loi portant réorganisation de l'Agence Maghreb Arabe Presse (MAP). Le projet de loi a été adopté par 175 voix pour, 61 contre et 34 abstentions.

Le projet de loi a pour objectif de renforcer les attributions de l'agence en tant qu'établissement médiatique national, et de rendre ses services et offres adaptés aux exigences du marché international.

La loi permettra aussi de déterminer les missions et les domaines d’intervention de l’agence, ainsi que les outils de gouvernance et les mécanismes administratifs et financiers en vue de permettre à la MAP de répondre aux attentes de ses partenaires.

Un des points importants de la nouvelle loi est de permettre de faire la distinction entre les missions exécutées au profit de l'Etat et les activités à caractère commercial de la MAP qui compte bien faire de 2018 une année de croissance de ses activités.

Servan Ahougnon