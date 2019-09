Nigeria : le régulateur de l’audiovisuel a sanctionné 45 médias au cours du 2e trimestre 2019

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, la Commission nationale de radiodiffusion (NBC) a annoncé avoir sanctionné 45 médias audiovisuels pour non-respect du code de radiodiffusion durant le 2e trimestre 2019. L’information a été rendue publique par Mallam Ishaq Kawu (photo), le directeur général de l’institution.

Le régulateur a expliqué que la totalité des sanctions consistait en des amendes. Parmi les différentes infractions observées, on retrouve essentiellement la diffusion de discours haineux et de contenu vulgaire et inapproprié. On retrouve enfin quelques diffamations et violations des règles de la publicité.

Le directeur général de la NBC a mis en garde les médias quant aux divers comportements sanctionnés en précisant que l’institution ne s’arrêterait pas aux sanctions financières.

Il faut rappeler que le Nigeria est actuellement en plein assainissement de son paysage audiovisuel et prépare l’adoption d’un nouveau code de radiodiffusion.

Servan Ahougnon