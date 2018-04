Tanzanie : le torchon brûle entre les bloggeurs et gestionnaires de forums

(Agence Ecofin) - Le 26 avril dernier en Tanzanie, des manifestants ont battu le macadam dans les grandes villes. Ils ont proclamé leur ras le bol concernant le récent traitement subi par les bloggeurs du pays de la part du régime en place.

Il y a quelques jours, le gouvernement a publié une décision particulièrement contraignante pour les bloggeurs et gestionnaires de forums.

« Les blogueurs et les gestionnaires de forums sont désormais obligés de collecter les informations relatives aux internautes et les partager avec les autorités. On nous force à collecter les données utilisateurs et à filtrer les informations ou contenus fournis. Aussi, il faut maintenant payer plus de 900 dollars pour obtenir une licence de blog. Tenir un blog n'est donc plus gratuit.», déplore Maxence Melo (photo), cofondateur du blog Jamii Forums, dans des propos rapportés par RFI.

Mais, ce n’est pas tout.« En plus, pour être blogueur il faudra désormais avoir un diplôme de journaliste. Pourtant, la majorité des blogueurs ne sont pas journalistes. Enfin, si le gestionnaire d'un blog ne protège pas sa page avec un mot de passe, il encourt une peine de prison d'un an minimum, d'une amende minimale de 2 000 dollars, voire les deux ».

La décision du gouvernement avait déjà fait réagir le Comité de Protection des Journalistes, pour qui, « exiger des blogueurs les frais de plus de 900 dollars va probablement dévaster la diversité et l’indépendance des médias ».

Servan Ahougnon