Bénin : le président de la République appelle le régulateur des médias à protéger la liberté de la presse

(Agence Ecofin) - Au Bénin, Patrice Talon (photo), le président de la République a appelé les membres, récemment élus, de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC), à veiller à la protection de la liberté de la presse. Le chef d’Etat s’est exprimé le 22 juillet dernier, lors de la cérémonie d’installation de la 6e mandature du régulateur.

Avant de proposer ses suggestions au régulateur, le président a rappelé les heures difficiles vécues par les journalistes du pays. « On ne dénombre plus les médias emblématiques qui ont disparu ou qui sont menacés de faillite à cause de la révolution numérique.», a déploré le président. Pour lui, les différents travers observés au niveau de l’éthique et de la déontologie des médias « trouvent leur origine dans la précarisation de la profession que rien n’a préparé à la concurrence des réseaux sociaux et autres médias alternatifs. Ce qui, bien entendu, pose le problème des sources de financement des médias et du modèle économique à mettre en place à leur profit ».

Selon le chef d’Etat, dans un environnement de plus en plus rude et concurrentiel pour la presse, il est non seulement important de la réguler, mais aussi de garantir le respect des libertés des journalistes. « La liberté de presse, c’est le droit de dire, d’écrire ou de diffuser ce que l’on veut, mais c’est aussi et surtout le devoir de l’assumer et d’en répondre. Cette liberté, indique le président, nous devons la préserver et la protéger, mais nous avons aussi le devoir de la réguler. Telle est la double mission que vous assigne notre constitution. Elle est ingrate certes, mais noble.», a-t-il expliqué aux membres de la HAAC.

Servan Ahougnon