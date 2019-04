Tunisie: le régulateur télécoms a initié une étude pour déterminer si le pays est prêt pour la 5G

(Agence Ecofin) - Lors du forum régional sur les technologies émergentes, organisé du 23 au 24 avril 2019 à Tunis, en Tunisie, Lassaad Hamzaoui, le président de l’Instance nationale des télécommunications (INT), a révélé que l’autorité a initié une étude sur l’opportunité et les modalités technico-économiques d’introduction de la 5G dans le pays.

L’appel d’offres international relatif à la réalisation de cette étude a été lancé en mars dernier et l’étude qui va bientôt commencer, sera prête dans 4 à 5 mois, a-t-il ajouté.

La 5G, la Tunisie voudrait se l’approprier le plus rapidement possible pour demeurer actuelle avec les évolutions du marché technologique régional et international.

En Afrique du Nord, l’Algérie a déjà testé la 5G à travers Mobilis, la branche mobile de l’opérateur historique Algérie Telecom. Au Maroc, la société télécoms publique Maroc Telecom et ses concurrents Orange et Inwi ont également déjà testé le réseau 5G dans l’optique d’introduire la technologie sur le marché le plus tôt possible. En Egypte, la 5G sera testée dès le mois de juin prochain, a annoncé Amr Talaat, le ministre des Communications et de la technologie de l’information.

Sadok Toumi, le chef de cabinet du ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique, Anouar Maarouf, a déclaré que « le ministère a fixé la fin de l’année 2021 comme dernier délai pour le lancement des appels d’offres pour l’exploitation de la nouvelle technologie 5G ».

Avec une quarantaine de licences d’exploitation de services d’Internet des Objets (IoT) déjà octroyées, il a fait comprendre que le marché se développe rapidement et que le besoin en une connectivité de très haut débit se fera bientôt plus pressant.