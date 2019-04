Kenya: la CA a étendu sa mesure de la qualité de service aux autres acteurs numériques

(Agence Ecofin) - L’Autorité de régulation des communications du Kenya (CA) annonce la publication prochaine d’un rapport sur la qualité des services de télécoms, Internet et numériques offerts par les différents acteurs du secteur national. Dans ce nouveau rapport, le régulateur des télécoms ne se contente plus uniquement de mesurer la qualité des services voix et Internet des sociétés télécoms, il inclut de nouveaux domaines et s’attarde également sur de nouveaux segments d’activité.

Selon Francis Wangusi (photo), le directeur général de la CA, la mesure qui a été initiée depuis le début de l’année a été suscitée par la recrudescence des plaintes des consommateurs dans plusieurs domaines. Le rapport qui en résultera viendra trancher avec l’habituel rapport annuel sur la qualité de service, publié à la fin de chaque année par le régulateur télécoms.

Grâce à son nouveau système de mesure, la CA révèle qu’elle a passé en revue l’expérience client, donnant la parole aux utilisateurs pour qu’ils classent eux-mêmes les fournisseurs de services selon leurs performances, la disponibilité du réseau, les tarifs de service et l’assistance client. Les unités mobiles du régulateur des télécoms ont été déployées dans cinq régions clés pour collecter des données.

Nouveauté, le régulateur a également collecté des données pour analyser la qualité de service fournie par les dizaines de registres de domaines qui hébergent des milliers de sites web et de blogs dans le pays. Il s'agit de mettre de l'ordre dans ce secteur où des plaintes font état de redirection de trafic par la concurrence. Il y a également la multiplication des sites de fausses informations.