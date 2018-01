Nigeria: six opérateurs télécoms menacés de suspension de licence par le régulateur télécoms

(Agence Ecofin) - Les sociétés Medallion Communications, Interconnect Clearing House, Niconnx Communications Limited, Breeze Micro Limited, Solid Interconnectivity et Exchange Telecommunications Limited, sont menacés de suspension de licence télécoms. La Commission des communications du Nigeria (NCC) leur reproche la poursuite du masquage d’appels malgré les mises en garde répétées, formulées à leur encontre.

Selon le régulateur télécoms, le masquage d’appels est un acte illégal qui menace la sécurité et l’économie nationale. En permettant à des abonnés d’occulter leur numéro de téléphone, la NCC estime que ces six opérateurs, contribuent à la poursuite des activités répréhensibles par téléphone comme les menaces, le chantage, etc.

Sur le plan économique, la NCC considère le masquage d’appels comme un danger en ceci qu’il ne permet pas aux autres opérateurs de déterminer si un appel est international ou pas. Il devient alors difficile d’identifier les appels passés depuis l’étranger et de les facturer en conséquence. Ce flou entraîne une déperdition sur le volume financier global généré par ce segment du marché télécoms.

Le régulateur télécoms a accordé aux opérateurs télécoms incriminés jusqu’au 28 janvier 2018, pour qu’ils lui révèlent les raisons de la poursuite du masquage d’appels. Il attend également qu’ils lui expliquent pourquoi leur licence télécoms ne devrait pas être suspendue.