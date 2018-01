Le Maroc décidera de renouveler ou non la licence télécoms d’Al Hourria Telecom SA et d'Orbcomm Maghreb, le 25 janvier 2018

(Agence Ecofin) - Le gouvernement du Royaume du Maroc va décider, le 25 janvier 2018, du renouvellement ou non de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellites accordé aux opérateurs Al Hourria Telecom SA et Orbcomm Maghreb. La décision sera prise au cours du Conseil de gouvernement que présidera Saâd Eddine El Othmani (photo), le Chef du gouvernement.

Al Hourria Telecom SA et Orbcomm Maghreb veulent continuer à offrir leurs services télécoms voix et data sur le type de réseau GMPCS (Global Mobile Personal Communication by Satellite). Il s’agit d’un système de communication personnel offrant une couverture transnationale, régionale ou mondiale à partir d'une constellation de satellites non géostationnaires louées ou établies par le titulaire de la licence et accessibles avec des terminaux petits et facilement transportables.

La licence de fourniture de services télécoms par satellite, avait été accordée à Al Hourria Telecom SA et Orbcomm Maghreb, en 2013. Elle expire cette année.

Selon le cahier des charges signé par les deux entreprises, la demande de renouvellement doit être introduite auprès de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications, six mois avant leur date de validité. La licence peut être renouvelée par périodes supplémentaires n’excédants pas cinq ans.

Le gouvernement marocain peut refuser de renouveler la licence télécoms d’Al Hourria Telecom SA et Orbcomm Maghreb s’il juge que les deux entreprises ont manqué de manière sérieuse à leurs obligations dans la fourniture de services de qualité et le respect de la réglementation.

Muriel Edjo