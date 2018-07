Google écope d’une amende de 4,34 milliards € de la Commission européenne pour abus de position dominante

(Agence Ecofin) - La Commission européenne a sanctionné la société américaine Google d’une amende de 4,34 milliards d’euros pour violation des lois antitrust.

En clair, il est reproché à la compagnie un abus de sa position dominante en Europe, se manifestant par la domination d’Android - son système d’exploitation pour smartphone présent dans 80% de téléphones en Europe - pour asseoir la suprématie de ses propres applications et avant tout son service de recherche en ligne.

Selon Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la concurrence, Google « a utilisé des pratiques illégales pour cimenter sa position dominante dans la recherche sur Internet (…) Le moteur de recherche de Google est son produit phare. Chaque année, Google génère plus de 95 milliards de dollars US de revenus grâce aux publicités montrées et cliquées par les utilisateurs de Google Search et une grande partie de ses revenus sont dus à la montée en puissance des appareils mobiles comme les smartphones et les tablettes » dans lesquels Google demande à certains grands fabricants comme Samsung de pré-installer Google Search et de la paramétrer comme service de recherche par défaut ou exclusif.

Il a été donné à Google 90 jours pour mettre fin à ses activités anticoncurrentielles ou de nouvelles sanctions lui seraient adressées. La société américaine a annoncé qu’elle ferait appel de la décision de la Commission européenne.

Ce n’est pas la première fois que Google est confronté à une sanction pour pratiques anticoncurrentielles. En juin 2017, la compagnie avait déjà été punie d’une amende de 2,42 milliards d’euros pour abus de position dominante. Cette fois-là, il lui était reproché de favoriser son comparateur de prix Google Shopping dans la recherche en ligne, au détriment des services concurrents.