Ghana: la ministre des Communications annonce un durcissement du contrôle des transactions financières par mobile

(Agence Ecofin) - La ministre des Communications du Ghana, Ursula Owusu-Ekuful, annonce un durcissement des contrôles sur les transactions financières par mobile dans le pays. Au cours d’un entretien accordé à Citi Eyewitness News, le 21 février 2018, la ministre a justifié ce regain d’attention par la multiplication des plaintes des consommateurs sur ce service. L’Autorité nationale des communications (NCA) a déjà entamé les échanges avec les opérateurs télécoms pour mener à bien cette opération de surveillance, a indiqué la ministre.

« La NCA a rencontré les directeurs de la technologie et les responsables financiers des compagnies de téléphone pour discuter de cette question et ils ont établi un ensemble de conditions (…) Nous allons mettre en place un système de surveillance des transactions d'argent mobile ainsi que d'assurance et de sécurité des revenus. Nous ne voulons pas que l'argent mobile soit utilisé pour commettre un crime et nous ne voulons pas qu'il serve à financer le terrorisme ou des activités criminelles. Nous devons suivre les tendances et voir comment, qui et à quoi cela sert.», a souligné Ursula Owusu-Ekuful.

Hormis le Mobile Money, la ministre ajoute que la NCA contrôlera également le système de facturation des opérateurs télécoms. Pour la ministre, «il est dans l'intérêt des compagnies de télécommunications de travailler avec l'organisme de réglementation pour veiller à ce que le secteur soit assaini ».