Algérie : Ooredoo sommé par l’ARPCE de s’expliquer sur la panne quasi générale de son réseau le 18 août 2019

(Agence Ecofin) - L’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE) est enfin sortie de son silence quant à la panne quasi générale qu’a connue l’opérateur mobile qatari, Ooredoo Algérie, sur ses réseaux 2G, 3G et 4G le 18 août 2019. Le régulateur télécoms a en effet sommé la société télécoms de s’expliquer sur ces dysfonctionnements qui se sont traduits par « une interruption des services Voix et Internet, causant ainsi d’importants désagréments pour les usagers ».

L’ARPCE qui a souligné à l’attention d’Ooredoo Algérie que la panne intervenue sur son réseau viole les obligations du cahier des charges en matière de continuité, qualité et disponibilité des services, lui a demandé de lui fournir tous les « éléments techniques » y afférents.

Le gendarme du marché télécoms national a par ailleurs exigé de l’entreprise qu’elle prenne « toutes les mesures, techniques ou autres, en vue d’assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations de son réseau et de préserver les droits de ses abonnés ».

Le 19 août 2019, Ooredoo Algérie qui annonçait déjà le rétablissement de tous ses services télécoms promettait des compensations à ses clients touchés par la panne. Une annonce qui n’a pas vraiment apaisé la colère des consommateurs qui ont été coupés du monde pendant presque toute une journée.