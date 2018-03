Algérie: l’ARTP met de l’ordre dans les marchés de la géolocalisation par satellite et du Cloud computing

(Agence Ecofin) - L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) d’Algérie s’est décidée à mettre de l’ordre dans les marchés télécoms de la géolocalisation par satellite et du Cloud computing.

Le 19 mars 2018, le régulateur télécoms a annoncé, à cet effet, l’entrée en vigueur du cahier des charges définissant les conditions et les modalités d’établissement et d’exploitation de services de radio positionnement et/ou radiolocalisation par satellite, ainsi que les services de géolocalisation par radio. Idem pour le cahier des charges définissant les conditions et les modalités d’établissement et d’exploitation de services d’hébergement et de stockage de contenu informatisé au profit d’utilisateurs distants, dans le cadre de la fourniture de services dits de Cloud computing.

Dans un communiqué, l’Autorité de régulation a invité l’ensemble des opérateurs et prestataires opérant déjà sur le marché national, ainsi que tout autre opérateur ou prestataire, personne physique ou morale, désirant offrir ces types de services à se rapprocher de ses services, en vue de procéder aux formalités nécessaires pour l’obtention de l’autorisation. Elle a souligné que toute entreprise désirant établir et/ou exploiter les services de géolocalisation par satellite et de Cloud computing devra se constituer en la forme d’une société de droit algérien, avec un siège social en Algérie.

Une fois titulaire de son autorisation d’établissement et d’exploitation de services, l’entreprise devra procéder à l’installation des équipements et logiciels nécessaires à l’établissement et à l’exploitation des services dans un délai maximum d’un an, et ce à compter de la date de notification de l’autorisation.