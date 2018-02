Cameroun : l’ART a présenté ses attentes aux nouveaux directeurs généraux d’Orange et MTN

(Agence Ecofin) - Le 19 février 2018, Philémon Zo’o Zame (photo), le directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications (ART) du Cameroun, a reçu en audience, le nouveau directeur général de l’opérateur de téléphonie mobile MTN Cameroon. Le patron de l’opérateur leader du marché télécoms national, est venu se présenter officiellement au gendarme du marché télécoms et recueillir, de lui, ses attentes quant à l’activité de MTN pour les prochaines années.

Au nouveau directeur général par intérim de MTN Cameroon, Saim Yaksan, qu’accompagnait Serge Esso, le General Manager Corporate Service de l’entreprise, Philémon Zo’o Zame a demandé, entre autres, la finalisation par MTN Cameroon de la clause additionnelle de sa convention de concession. Le directeur général de l’ART a insisté sur le règlement des arriérés de redevances dus par MTN Cameroon au régulateur, la mise en place d’un meilleur cadre de coopération entre les opérateurs télécoms, l’amélioration du processus d’identification des abonnés et l’assainissement de sa base de données d’abonnés.

Au nouveau directeur général d’Orange Cameroun, Frédéric Debord, qu’accompagnait la directrice générale sortante, Elisabeth Medou Badang, le 15 février 2018, Philémon Zo’o Zame avait également signifié les diverses attentes du régulateur télécoms. Parmi celles-ci, figurent en priorité la relecture de la convention de concession d’Orange, l’amélioration de la qualité de service, conformément aux recommandations issues de l’audit sur la qualité de service, commis par le Ministère des postes et télécommunications, le paiement des redevances dues à l’ART et une identification plus rigoureuse de l’ensemble des abonnés d’Orange.