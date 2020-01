Ouganda : 8 personnes arrêtées, plus de 1500 cartes SIM et 4 SIMBOX saisies lors d’une opération contre la fraude télécoms

(Agence Ecofin) - La Commission des communications d’Ouganda (UCC), en collaboration avec la police, a mené une opération de lutte contre la fraude télécoms le 20 janvier 2020. Au cours de cette action, huit personnes, plus de 1500 cartes SIM et quatre SIMBOX ont été confisquées à Kampala.

L’UCC a indiqué qu’une SIMBOX et 545 cartes SIM ont été confisquées à Masanafu, dans la division de Rubaga, et trois personnes ont été arrêtées. A Clement Hill Road, deux personnes ont été interpellées et une SIMBOX a été saisie. Au marché de Nakawa, c’est deux autres SIMBOX qui ont été confisquées avec respectivement 32 et 1024 cartes SIM, une personne a été arrêtée. Deux autres personnes soupçonnées de fournir des cartes SIM ont été arrêtées.

Selon Ibrahim Bbossa, le chef des relations publiques et internationales au sein de l’organe national de régulation des télécoms, du fait du renforcement des mesures de sécurité pour l’achat d’une carte SIM, les fraudeurs télécom s’approvisionnent en effet en cartes SIM auprès de voleurs de téléphones.

Selon Ibrahim Bbossa, les voleurs de téléphones vendent les cartes SIM aux réseaux de fraude télécoms au prix de 100 000 shillings la carte. Ils contribuent ainsi, à leur niveau, au détournement du trafic télécom international, provoquant un important manque à gagner aux sociétés télécoms et à l’Etat.

Lire aussi:

04/07/2018 - Ouganda: l’UCC s’est dotée d’équipements techniques pour contrôler le revenu des opérateurs de télécoms